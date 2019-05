Celebritná žúrka Jozefa Oklamčáka: Odviazané tančeky, spievajúci Harabin a.... Takto teraz vyzerá hviezda z Vyvolených!

Oficiálnym vrcholom večera bolo vyhlásenie Miss a Mistra Jozefovice. Prvou dámou sa stala misska Júlia Kokoruďová, prekvapením sa stal kráľ – Štefan Harabin. Ten si dokonca po svojom zvolení na oslavu titulu zaspieval po boku Paľa Drapáka. Oklamčákovho Leva v sebe veru nezaprel, a tak si prítomní mohli povedať, že už videli skutočne všetko.

Jozef Harabin sa z titulu kráľa Československého tešil, víťazstvo potešilo a sexicu Júliu Kokoruďovú. Zdroj: Jan Zemiar

Harabinovi srdečne pogratulovali aj Jozef Golonka a Oliver Andrásy. Zdroj: Jan Zemiar

Rovnako ako on sa rozšantilo viacero známych tvárí, medzi nimi napríklad Silvia Šuvadová, Ibi Maiga, Jozef Golonka, Karin Haydu či Marcela Molnárová. Neštítili sa postaviť na parket a predviesť odviazané tančeky. Skvelú zábavu si dokonca neskôr prišiel užiť aj Jaroslav Gábor. Ten je verejnosti známy ako Rocky z prvej série Jojkárskych Vyvolených, no hoci od jej vysielania prešlo už 15 rokov, svalnatý fešák sa takmer vôbec nezmenil. No a ako to na legendárnej Jozefovici vyzeralo počas večera, si môžete pozrieť v našej galérii!

Rocky z jojkárskych Vyvolených vyzerá aj po rokoch takmer rovnako. Zdroj: Jan Zemiar