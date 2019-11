Karin Haydu (42) je poriadna šupa: Ukázala postavičku v plavkách!

BRATISLAVA/DUBAJ – Už niekoľko rokov patrí medzi obľúbené slovenské herečky a teší sa obľube najmä u mužskej populácie. Karin Haydu (42) sa môže pochváli postavičkou ako lusk, ktorú by jej mohla závidieť nejedna dvadsiatka. Dokonca po boku svojej dcéry pôsobí skôr ako jej staršia sestra než mama. Svojich fanúšikov potešila záberom v plavkách!

Nedávno si slovenská herečka Karin Haydu odskočila so svojou dcérou Vanesou a otcom Jurajom do Dubaja užiť si trochu tepla a exotiky. Okrem toho, že sa so svojimi fanúšikmi podelila o zábery z veže Burj Kalifa či plávania s delfínmi, potešila aj nejedno mužské oko. Na svojom instagramovom profile zdieľala fotku pri západe slnka, kde pózuje v plavkách a ruské kolo Ain Dubai za ňou vyzerá ako tmavovláskina svätožiara.

Fotografiou si vyslúžila hneď niekoľko „srdiečok“ a dokonca aj vtipný komentár od hereckého kolegu Tomáša Palondera. „Kuchajda. Vzadu Tri Veže - Bajkalská. Musím tam už niekedy zájsť,“ napísal k záberu, na ktorom si väčšina mužov všimne skôr Karininu sexi postavičku než tri budovy stojace vzadu za herečkou. Nuž, pravdou ostáva, že figúru jej skutočne môže závidieť nejedna dvadsiatka.