Chvíle plné neistoty: Obrovský strach manželky známeho speváka... Nádor?!

PRAHA – Takýto strach by nechcela prežiť žiadna žena. Bohužiaľ, v niektorých prípadoch nejde len o strach z možného výsledku, ale choroba udrie v plnej sile. To však našťastie nie je prípad Tamary Klusovej (31), manželky známeho českého speváka Tomáša Klusa (33). No i tak prežila chvíle obrovskej neistoty. Lekári jej povedali, že môže ísť o nádor.

Nie však jej, ale bábätka, ktoré nosila pod srdcom. V čase, keď bola tehotná s prostredným Alfrédom, lekári ju poriadne vydesili. „V dvadsiatom týždni mu našli cystu v hlave. Bola som na ultrazvuku a tam mi povedali, že ju má v zadnej časti lebky a že to môže byť čokoľvek, takže mi neodporúčajú nikam jazdiť,“ šokovala Tamara v podcaste Nastav dUŠI.

Manželka speváka Tomáša Klusa Tamara prežila počas druhého tehotenstva chvíle obrovského strachu. Zdroj: Instagram T.K.

V speváčke sa okamžite rozsvietila kontrolka a pýtala sa, či môže ísť o rakovinu. A lekár ju vyviedol poriadne z miery slovami, že to môže byť ono, ale skôr asi nie. To by neupokojilo zrejme žiadnu ženu a tobôž nie matku. Hoci mala obrovský strach, tehotenstvo zvládla, no pri odchode z pôrodnice prišiel ďalší šok.

Lekári jej totiž zahlásili, že by mala dať synovi, keď bude mať 2 týždne, urobiť CT hlavy. Čo čerstvej rodičke nedávalo zmysel. „Počkajte, CT hlavy, to znamená, že musí byť nehybný, nie? Takže ako to urobíte s novorodencom?“ zablikalo Tamare v hlave svetielko logiky. To, čo počula, ju vyviedlo z miery. Vraj jej synčeka jednoducho uspia.

S tým však Tamara nebola absolútne stotožnená a chcela nájsť inú cestu, ako overiť Alfrédov zdravotný stav. Keďže cystu po prvýkrát odhalil práve ultrazvuk, dožadovala sa ho opäť. Nenechá predsa svoje dieťa len tak uspávať liekmi. „Tak som urobila hroznú scénu, že tam nepôjdem a šla som s ním na ultrazvuk. No a on v tej hlave nič nemal,“ vydýchla si po vyšetrení.

Lekári zrejme niečo zle videli či odhadli, a preto má pre všetky matky jasný odkaz: „Všetkým maminkám hovorím, nech majú vždy dva posudky a nikdy sa nerozhodujú na základe jedného lekára.“