Slovenská speváčka si našla hrčku v prsníku: Operácia!

Aless Capparelli je v kruhoch slovenského šoubiznisu čoraz známejšie meno. Najvýraznejšie sa pod to podpísal film Kto je ďalší, kde si blondínka zahrala samu seba. Na základnej škole čelila šikanovaniu zo strany spolužiakov. Na jej psychiku to bola taká záťaž, že chcela z tohto sveta navždy odísť. Napokon ostala, aby mohla teraz nielen mladým ľuďom otvoriť oči.

Aless Capparelli sa pred ľuďmi otvorila a hovorí aj o témach, ktoré sú pre ňu veľmi citlivé. Zdroj: Aless Capparelli

Práve preto sa nechala nahovoriť na sfilmovanie jej príbehu. To však nie je všetko, o čom sa rozhodla mladá rodáčka z Bratislavy hovoriť. Pred fanúšikmi otvorila totiž trinástu komnatu, ktorá sa týka jej zdravia a rovnako, ako o šikane, sa o tomto probléme mnohých žien málo hovorí. V prsníku si totiž našla hrčku ešte minulý rok. „Objavila som ju zhruba začiatkom minulého roka a mne to vlastne vzniklo po kauze Rockstar s Rytmusom. Bolo to celkom veľké,“ povedala nám Aless. .

Aless si zahrala samú seba vo filme Kto je ďalší. Ten okrem iného rozpráva aj jej príbeh ako obete šikany. Zdroj: Jan Zemiar

Stresujúce obdobie minulého roka sa podpísalo pod to, že hrčka ešte narástla. Nepridalo jej ani to, že prežila nehodu na dovolenke. Vtedy sa „votrelec“ začal stále zväčšovať a kontrola, na ktorú mala ísť pôvodne po roku, absolvovala nakoniec už po siedmich mesiacoch. „Rapídne sa to zväčšovalo a začalo byť už také, že možno po nejakom mesiaci-dvoch to mohlo prerásť aj do rakoviny. Čiže po prílete zo zahraničia to muselo ísť akútne von,“ priznala pre topky.sk raperka. Hrčka sa v priebehu pár mesiacov zväčšila o približne 1,5 cm a nakoniec skončila na operačnom stole.

Svoju trinástu komnatu otvorila fanúšikom. „Baby, ženy, post je venovaný práve vám, nám. Vlastne je to pre mňa celkom citlivá téma, preto som ju s Vami dlhšie nezdieľala, no keď už šírime tú osvetu kyberšikany myslím, že toto je ďalšia dôležitá vec v poradí. V marci som prešla operáciou hrčky na prsníku, nič príjemné a bolestivé. Je nás isto veľa s podobnou skúsenosťou! Nezabúdajte na pravidelné kontroly u lekára, či máte 16, či 17,“ napísala blondínka na Instagram.

Aless otvorila ďalšiu tému, ktorá je pre ňu citlivou záležitosťou, no stále sa o nej málo hovorí. Zdroj: Instagram A.Č.

Prečo si však túto osvetu, ktorú hlása spoločne s tým, že je v poriadku, nechala až na teraz? „Ja som sa s tým veľmi dlho aj sama vyrovnávala. To bolo dôležité, mala som z toho stres, mala som z toho strach a po tej operácii som sa dávala psychicky dokopy, lebo nie je to úplne jednoduché vec. A tiež som nechcela, aby to vyzeralo ako nejaké promo na album. Tak som s tým čakala, lebo toto nie je vec, ktorou by som niečo chcela promovať,“ prezradila Topkám. „Už viem, že mám to slovo a ľudia ma viac vypočujú. Nie je v tom žiaden kalkul,“ hovorí Aless.

Jej slovo má váhu aj vďaka filmu Kto je ďalší. Preto prišla s intímnym priznaním teraz. Ak je šanca, že svojím príspevkom, kde odhalila aj jazvu so stehmi, zachráni čo i len jeden život, má to zmysel. Na prehliadky by sme mali chodiť a rovnako by sme mali dbať aj o svoje zdravie. A to je aj posolstvo rodáčky z Bratislavy. „Dávajme na seba pozor,“ uzatvára speváčka.