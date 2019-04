Šokujúce odhalenie Agáty Prachařovej: Manžel ju podvádzal... Je za týmto TÁTO slovenská herečka?!

Takýto dopad zrejme Agáta Prachařová nečakala. Najprv na sociálnej sieti zdieľala svoju svadobnú fotku so slovami, ktoré prekvapili nejedného jej fanúšika. „Rozísť sa na výročie vie málokto,“ napísala k záberu. O niekoľko hodín príspevok zmizol a objavil sa celkom nový so psom, kde tvrdila, že to celé bol len žart.

„Bol to naozaj len vtip a ak niečo vtip nie je, tak to, že sa naša rodina rozrástla. Náš 5. člen, pes, mal ísť do útulku. Je to fenka a je najlepšia,“ snažila sa uviesť všetko na pravú mieru. Tento jej nemiestny a vôbec nie vtipný žart má však svoju dohru. Agátu totiž začali bombardovať jej fanúšikovia správami. V jednej z nich dokonca istý muž dáva dvojnásobnej matke informácie o tom, že jej mal byť Jakub neverný, a to dokonca so svojou kolegyňou z Talentu, Dianou Mórovou.

„Bolo to cca 2 – 3 roky dozadu, keď bol Jakub na natáčaní Talentu v Bratislave. Noc spal v hoteli, kde som pracoval, a ráno, keď ho čakalo auto, aby ho zobralo na vlakovú stanicu, tak stále nechodil. Išiel som teda hore k izbe klopať, že ma auto ready... Počul som tam zvuky, samozrejme ženské, a vieme asi obidvaja, z akej činnosti. Neskôr prišiel dole na recepciu a išiel do auta, odišiel. O pár minút nato išla z toho poschodia Diana M. a vystúpila o poschodie vyššie nad recepciou a dole prišla po schodoch..." napísal Agáte neznámy fanúšik.

Nezabudol podotknúť, že slovenská herečka v danom hoteli nemala zarezervovanú izbu, kým Jakub ju tam na svoje meno mal. Z hotela mali údajne odchádzať len pár minút po sebe. V danej záležitosti sme kontaktovali aj samotnú Dianu Mórovú. „Ja som to dokonca aj čítala a nie je to pravda. Ďalej sa nebudem k tomu vyjadrovať. Aby som ja riešila niekoho, aby vinil tretiu osobu... Prepáčte, ale skutočne toto nech si oni vyriešia," vyjadrila sa herečka pre Topky.sk.