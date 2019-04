Šokujúca správa z česko-slovenského šoubiznisu: ROZCHOD na výročie svadby?!

Jakub Prachař a Agáta Hanychová sa vzali 20. apríla 2013 v Mariánskych Lázňach. V sobotu tak oslávili 6. výročie svadby. Romantika pri sviečkach sa však s najväčšou pravdepodobnosťou u nich doma nekonala. Svedčia o tom príspevky, ktoré v uplynulých dňoch známa Češka na sociálnych sieťach zverejňovala.

Už v priebehu minulého týždňa popismi k fotkám naznačovla, že niečo nie je v poriadku. „Keď sa všetko rúca, viem, že nie som na svete sama. Neviem, čo by som bez týchto dvoch robila,“ napísala k fotke svojich detí moderátorka. Napokon však v sobotu zverejnila svadobnú fotku, pod ktorú už všetko napísala úplne jasne.

„Rozísť sa na výročie vie málokto,“ napísala k záberu z veľkého dňa Prachařová. Po niekoľkých minútach však záber z jej profilu zmizol. Teraz Agáta tvrdí, že išlo len o srandu. „Bol to naozaj len vtip a ak niečo vtip nie je, tak to, že sa naša rodina rozrástla. Náš 5. člen, pes mal ísť do útulku. Je to fenka a je najlepšia,“ napísala k fotke psa.

Či išlo skutočne len o vtip, vedia zrejme len známi manželia. Treba však povedať, že v prípade Prachařovcov sa slovo rozchod neskloňovalo prvýkrát. Po údajných vzájomných neverách bol v roku 2017 vraj u nich doma na pretrase rozvod. Dvojica však napokon krízu ustála.