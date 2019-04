Módne (s)hity z OTO: Celeste ako staršia pani, Sklovskej »viac je najviac« a Majtánová... Ups!

Michaela Kocianová, modelka

Modelka za každú cenu. Áno, vyzerá výborne, ale na túto príležitosť to nie je. Fungovalo by to na letnú večernú párty... kde si môže obviazať aj osušku a ísť sa baviť, veď nohy na to má.

Zdroj: Jan Zemiar

Kristína Kövešová, moderátorka

Čierne šaty od Michaely Luptákovej boli dobrou voľbou. Tvoria peknú líniu a dodávajú opticky postave pekné proporcie. Jemné ligotavé zdobenie na hornej časti je dostatočným šperkom outfitu a správne nesiahla po ďalších ozdobách. Pekným momentom je aj hranatá kabelka v kráľovskej modrej farbe. Jednoducho začesané vlasy a striedma vizáž dokončili dobre postavený celok.

Zdroj: Jan Zemiar

Sisa Lelkes Sklovská s manželom Jurajom, speváčka

Som rád, že sme doma. Nezostali nám nič dlžní a vyparádili sa, ako sa na nich patrí. Sisa zvolila svoju obľúbenú tému „More is more“. Nie more, ale viac je (naj)viac, keby niekto zapochyboval. Čo i len jeden moment z tohto outfitu by stačil na celý... či už zlatá, strieborná, vzor, lesk, výšivka, aplikácie, doplnky. Všetko naraz je teda úder do citlivého miesta človeka s mierou vkusu. A viete čo, stačilo by možno dať preč tú vestu, zapnúť sako, podeň len telový korzet a bolo by to cool. Nevadí, tešili sa aj tak.

Zdroj: Jan Zemiar

Karin Majtánová s partnerom Petrom, moderátorka

Ups. Asi najsprávnejšie bude to povedať-napísať priamo. Na túto spoločenskú akciu sa tieto outfity naozaj nehodili. Nebola daná téma večera v tomto duchu ani vo vzduchu nie je aktuálne silná ľudová vlna, a tak nerozumiem tejto voľbe. Na Slovenku roka alebo podobné akcie kľudne, tu to bolo dosť mimo „tému“. Zaujal ma jeden detail - kabelka, ktorá k týmto šatám vyzerá naozaj bizarne.

Zdroj: Jan Zemiar

Jasmina Alagič, moderátorka

Na prvý pohľad pekný celok. Jasmina vyzerá skvele a spokojne. Kontrast materiálu sukne a topu je zaujímavý, i keď povrch látok mení odtieň červenej. Najzaujímavejším kúskom je kabelka, ktorá na veľkej ploche sukne pekne vyznieva. Účes je iný, ale mne sa nehodí k tomuto outfitu svojím štýlom. Nevadí, Jasmina to prekrýva úsmevom.

Zdroj: Jan Zemiar

Celeste Buckingham, speváčka

Celeste som skoro nespoznal. Nie je to nejakou premenou alebo dobrým stajlingom. Skôr to bude tým, že siahla po šatách, v ktorých vyzerá ako pani, ktorá ide z koncertu vážnej hudby. Schválne si zakryte jej hlavu a tú by ste si určite nedomysleli vidiac to, čo uvidíte. Jedine kabelka sa mi k nej hodí, zvyšok by som preupratoval.

Zdroj: Jan Zemiar

Dana Čapkovičová, moderátorka

Sú to šaty ako inšpirované súťažnými „dresmi“ spoločenských tancov. Tu dačo trčí, tam dačo trčí... lenže tu sa netancovalo, a tak to nejako nefunguje. Béžové lodičky tomu určite neuškodili, ale zas ani nezaujali. Nie, že by sme to potrebovali, ale mohli priniesť trochu názoru. Clutch kabelka je primeraná a vizáž tiež (mimochodm tá by tiež obstála na súťažiach v tancoch ;))

Zdroj: Jan Zemiar

Michaela Čobejová, herečka

Michaela zariskovala, a to najmä materiálom. Za mňa to nie je veľmi lichotivé, skôr deformujúce a zbytočne rušivé. Sukňa je trendy, ale pre mňa jednoznačne na civilnejšiu akciu. Takýto galavečer si vyžaduje predsa len spoločenskejšie kúsky. Kabelka a vizáž sú elegantné a tak trochu pridávajú vážnosti zjavu na tomto podujatí.

Zdroj: Jan Zemiar

Mária Čírová, speváčka

Mária siahla po šatách z dielne Fera Mikloška. Zvolili krásne temnú zelenú farbu. Dlhé púzdrové šaty by boli klasikou, ale dostali široký opasok a aplikovanú látkovú „šerpu“, čo im dodalo názor. Páčia sa mi sandále, ktoré nechali outfit otvoreným s upriamenou pozornosťou na šaty. Trendy účes mohol byť aj voľnejším výčesom, ale funguje aj v tejto podobe. Jemné šperky a čierny lak na nechtoch dotvárajú farebnú rovnicu outfitu.