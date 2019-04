Zo sestry krásnej markizáckej moderátorky padnete na zadok: Páni, to je ale ŠUPA!

BATISLAVA - To, že Mária Čírová (30) je naozaj krásna žena, nemôže poprieť asi nikto. Málokto však vie, že naša výborná speváčka a momentálne aj moderátorka The Voice Česko Slovensko má aj skvelú „parťáčku". Je ňou jej sestra Agnesa. Ich podobnosť je zjavná, a to nie len po fyzickej, ale aj umeleckej stránke. Sestry si dokonca veľakrát strihnú aj nejakú tú spoluprácu.

Šikovné ručičky, krása a veľká kopa talentu. Aj tak by sa v skratke dalo opísať Agnesu Čírovú, o ktorej je počuť čoraz viac. A niet sa čomu čudovať. S parádnou postavičkou, uhrančivým pohľadom a šibaským úsmevom je Agi veru poriadne sexi. No to zďaleka nie je všetko! Mladšia sestra speváčky totiž taktiež dostala do vienka poriadny nášup talentu. A zvláda toho skutočne mnoho.

Zdroj: Instagram A.Č.

Agi učaroval svet krásy a dnes je z nej úspešná make-up artiska. Práve ona mnohokrát stojí aj za vizážou Márie, ktorá sa jej zveruje do rúk pri rôznych príležitostiach či nakrúcaniach. Blondínka sa v tejto profesii naozaj našla a venuje sa jej s nadšením, no nejde o jej jedinú vášeň. Ani ona v sebe nezaprie gény hudobnej rodiny. Skladá hudbu i texty a čo-to vie zahrať na klavíri, flaute i violončele. Spev má takisto pravidelne na tanieri, no sólový album by ste asi čakali márne.

Zdroj: Instagram A.Č.

„Skôr ako na sólovú dráhu speváčky sa sústredím viac na spievanie vokálov, vždy ma to bavilo oveľa viac ako spievať „len" základný hlas. A týmto často vypomáham priateľovi v nahrávacom štúdiu. Takže od líčenia a skrášľovania klientiek často krát odskočím do štúdia za mikrofón, nasadím slúchadlá a nahrávam," prezradila nám kráska, čo všetko tvorí jej umelecký svet.

Čím ďalším ešte sympatická blondínka prekvapí, a v ktorom talente sa jej bude dariť najviac, na to sme už teraz veľmi zvedaví.