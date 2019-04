Uplakaný spevák z markizáckeho The Voice vracia úder: Toto je najhorší kouč!

Posledné K.O. kolo, v ktorom vyraďoval kouč Pepa Vojtek, sa nezaobišlo bez poriadnej dávky emócií a sĺz. Po tom, ako sa postavil na pódium Jan Nic, svoje vystúpenie zvrzal. Vypadol mu text, a tak sa už len snažil zachrániť, čo sa dalo. Hneď ako dospieval, sa však rozplakal a kto by čakal, že ho jeho kouč aspoň trochu uteší, bol by na omyle. Ten mu poriadne naložil!

Janovi Neuvirtovi vypadol text a po dospievaní sa rozplakal. Zdroj: TV MARKÍZA

„My sme sa o tom Honzo bavili, prebehli tu zvukovky, korepetície… A ty si ani jednu z nich neabsolvoval celú, pretože si vždy povedal, že nemôžeš skúšať, bojím sa skúšať kvôli susedom, som chorý... A ja som ti hovoril, bacha, toto nie je jednoduchá vec, ty to budeš musieť dať na prvú dobrú. Ale nedal si to,“ povedal Vojtek uslzenému Janovi.

Po skončení šou sa na oficiálnej facebookovej stránke The Voice Česko Slovensko objavilo video s vystúpením Jana Nica, ktorý si hovorí umelecky Jan Neuvirt. Našli sa ľudia, ktorí ho bránili, no aj takí, ktorí sa do neho pustili. A mladý spevák neostal nič dlžný a doslova vrátil úder už svojmu bývalému koučovi, ktorého označil za toho najhoršieho zo všetkých.

Pepa Vojtek poriadne naložil Janovi a poslal ho domov. Zdroj: TV MARKÍZA

„Som citlivý ako Kali, som pesničkár ako Jana, som showman ako Vojta a srdcom rocker ako Pepa. Hlasom a gitarou som zvolil Pepu – to najhoršie,“ napísal exúčastník. Mnohým ľuďom bol nesympatický, no vysvetlil, že to je len škrupina, ktorou sa chráni pred všetkým zlým. „Proste život sa so mnou nemaznal. Nemám rodinu ani ozajstných priateľov. Musím vyzerať drsne, aby som prežil, ale pritom ma všetko rozplače. Chýba mi objatie od detstva. Neubližujem a nechcem, aby mi niekto ubližoval,“ úprimne sa otvoril spevák.

Do Pepu si však ešte v rámci diskusie na sociálnej sieti predsa len kopol. „Pepa ľudský prístup nemá. Miesto toho, aby mi pomohol, tak mi vyčítal všetko, čo som mu povedal súkromne. Nikoho som neignoroval. Nemal som kde skúšať a on ako kouč mohol predsa niečo dohovoriť. Televízia by mu aj zaplatila štúdio. Lenže Pepa bol najhorší zo všetkých koučov, pretože sa nestaral o nikoho!“ rozhorčil sa mladík.

Jan Neuvirt vrátil Pepovi úder a poriadne sa do neho pustil. Zdroj: Facebook The Voice Česko Slovensko