Tvrdá rana pre brata slovenskej speváčky: Ľudia ho nemôžu vystáť... Arogantný, kyslý ksicht!

BRATISLAVA - Čo tam po speve, keď sa na neho nedá pozerať?! To si evidentne myslia diváci markizáckeho The Voice Česko Slovensko, ktorí najnovšie poriadne naložili bratovi speváčky Barbory Švidraňovej (30) - Šimonovi Švidraňovi (26). Kým speváčku svojho času v rovnakej šou velebili do nebies, mladého hudobníka absolútne nemôžu vystáť...

Barbora si divákov neobkrútila okolo prsta len svojím talentom, ale aj neodškriepiteľnou dávkou charizmy. To isté sa však nedá povedať o Šimonovi. Hoci niet najmenších pochýb o tom, že ryšavkin brat je naozaj talent, s jeho vyžarovaním to také ružové nie je. Po jeho vystúpení si negatívne poznámky neodpustili ani porotcovia, omnoho kritickejší však boli diváci.

Vôbec sa im totiž nepáčilo, že zo zóny ohrozenia napokon postúpil práve on. „Švidraň je namyslený, nesympatický a svojej sestre sa nevyrovná ani náhodou. Žiadny cit z neho nevychádza, je zahľadený do seba, nepatrí na pódium,“ myslí si jedna fanúšičiek šou. „Arogantný je veľmi. Výraz - všade som bol , všetko viem. Nafukuje sa ako taký balón, už len do neho pichnúť a odletí tam, odkiaľ prišiel,“ napísala ďalšia, pričom sa v desiatkach negatívnych komentárov najčastejšie objavili práve narážky na aroganciu, Šimona dokonca nazvali aj chladným či kyslým ksichtom.

Na Šimona Švidraňa sa po jeho postupe zvalila obrovská vlna kritiky. Zdroj: TV MARKÍZA

Speváka si po negatívnych komentároch zastala jeho koučka Jana Kirschner. Zdroj: TV MARKÍZA

Jeho koučka Jana to už zrejme nevydržala, a tak pod jedným z príspevkov začala svojho zverenca obhajovať. „Nie je to ľahké, dajte mu šancu. Žiadna protekcia. Šimon je naozaj fajn a je to veľmi dobrý muzikant. Chcela som mu aj ja ešte dať šancu, nech ukáže, čo v ňom je,“ napísala na margo nepríjemných odkazov na sociálnych sieťach. Nuž, nič iné ako čakať divákom zjavne nezostáva, keď Šimon sa vďaka postupu v ďalšom kole predsa len objaví a domov sa zatiaľ nechystá.