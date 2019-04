Peter Bebjak pripravuje nový film: Hrať v ňom bude aj hviezda filmu Štyri svadby a jeden pohreb

"Pracovať v inej krajine, v inej kultúre a s ľuďmi iných národností je vždy výnimočnou skúsenosťou. Znova a znova mi to pripomína, že napriek zrejmým odlišnostiam sme si vlastne veľmi podobní. Keď sa vám dostane do rúk takýto skvelý scenár, uvedomíte si, čo máme spoločné s tými, ktorí tu boli pred nami a ktorých sila a odvaha sú pre nás aj dnes obrovskou inšpiráciou. O to viac, že v Európe, ktorá zažíva najdlhšie obdobie mieru a spolupráce v dejinách, sa opäť dvíha vlna nenávisti, rozdeľovania a strachu. Toto dielo je skutočne dôležité a som hrdý, že môžem prísť do Prahy a dať zo seba to najlepšie, aby som prispel k rozpovedaniu tohto príbehu," uviedol na margo snímky.

Film Správa nakrúcajú od novembra, pričom premiéru má naplánovanú na rok 2020. Rozpráva príbeh dvoch slovenských židov - Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorým sa pred 75 rokmi, v apríli 1944 podarilo ujsť z koncentračného tábora v Osvienčime a spísať správu o jeho fungovaní, ktorá napokon zachránila život takmer 200-tisíc maďarským židom. Alfréda Wetzlera stvárni Noël Czuczor. "Veľmi si vážime, že John Hannah prijal našu ponuku. Je to výnimočný herec a sme presvedčení, že svojej postave vdýchne presne to, čo Warren predstavuje. Záležalo nám na tom, aby sme našli herca, ktorý nielen zahrá svoju úlohu, ale ktorý aj vníma posolstvo tohto filmu. A presne to sa nám podarilo," povedal producent Rasťo Šesták z DNA Production.

John Hannah sa predstavil napríklad aj vo filmoch Srdcová sedma (1998), Múmia (1999), Múmia sa vracia (2001), Posledná légia (2007), Múmia: Hrob dračieho cisára (2008) alebo Manžel na skúšku (2018) či v seriáloch McCallum (1995 - 1998), Chladnokrvne (2005 - 2008), v roku 2010 v počine Spartakus (2010 - 2013), Spartakus: Bohovia arény (2011) alebo v období 2016 až 2017 v projekte Agenti S.H.I.E.L.D. (2013). Za účinkovanie v spomínanej snímke Štyri svadby a jeden pohreb ho nominovali na cenu BAFTA.