Spoveď znetvorenej Kollárovej ex: Nemôžem chodiť medzi ľudí, každý večer plačem!

BRATISLAVA - Po spackanej operácii pŕs fitnesky Nikol Klimovej spred pár mesiacov sa v slovenskom šoubiznise najnovšie objavil ďalší skrášľovací "prúser". Ten si odniesla Barbara Bátorová (28), kedysi dievčina spájaná s Borisom Kollárom (53), dnes mamička rozkošného dievčatka. Hoci by sa pár mesiacov po pôrode mala naplno venovať dcérke a materským povinnostiam, namiesto domácej pohody rieši nepríjemné komplikácie po estetickom zákroku.

„Klinika krásy a znetvoria vás, dopália vám tvár. Nehovorím o psychickej ujme a záujem vás dať dokopy nula, plus vás vyhodia vulgárne z kliniky,“ napísala brunetka na úvod k fotografii s popálenou tvárou. Fľaky na tvári po frakčnom laseri jej nezmizli ani po troch mesiacoch, hoci bežná doba liečby má byť 10 dní.

Barbara má stále na tvári výrazné červené štvorce. Po týždni, kedy mala byť jej pleť zahojená, to však vraj vyzeralo ešte horšie. „Mala som tam obrovské chrasty. Tento zákrok som už absolvovala niekoľkokrát na inej klinike. Takéto niečo sa však nikdy nestalo a všetko prebiehalo v pohode. Keďže pleť nemám problémovú, chcela som to urobiť s najnižšou intenzitou, čo som niekoľkokrát zopakovala,“ povedala nám brunetka.

Takto Barbara Bátorová vyzerala krátko po zákroku. Zdroj: Instagram B.B.

Nepríjemné pocity mala vraj od prvej chvíle. „Nezvyčajne to pálilo a bolelo, takto som sa na predchádzajúcich sedeniach necítila. Upozornila som teda lekárku a pýtala sa, či je to naozaj najnižšia intenzita. Povedala, že áno, no potom zrazu začala niečo prestavovať,“ tvrdí Barbara, ktorá sa po desiatich dňoch, kedy mali fľaky zmiznúť, stále nedokázala pozrieť na svoju tvár.

Klinika sa však vyjadrila, že nedodržala odporúčaný liečebný postup. Hovorí sa o tom, že bola na dovolenke v čase, keď sa mala vyhýbať slnku. To však Bátorová rázne odmieta. „Bola som v Paríži mesiac po zákroku. Pýtala som sa lekárky, či to vôbec v stave, v akom som bola, môžem absolvovať. Povedala, že v tom nevidí žiadny problém,“ povedala nám.

Keďže jej stav sa vraj nezlepšoval, po návrate sa opäť vybrala na kliniku, kde vznikla roztržka. „Doktorka kývla ramenami, že no, tak sa to bude liečiť rok. Pohádali sme sa, priznávam, že vulgárna bola ona i ja. Ale to už sa nedalo vydržať. Povedala, že mám vypadnúť z jej kliniky a vyhodila ma,“ tvrdí Bátorová

„Namiesto toho, aby mi pomohli, mi predpísali Lexaurin. Nech sa nerozčuľujem. Akoby mi to malo pomôcť, keď budem mať na tvári zrejme trvalé následky, keďže aj po troch mesiacoch vyzerám, ako vyzerám. Mám doma polročné dieťa. Nemôžem chodiť medzi ľudí, na tvári mám stále fľaky, musím nosiť krémy so silným ochranným faktorom a mejkap, každý večer plačem, pretože neviem, čo mám robiť,“ povedala nám zúfalá Barbora roztraseným hlasom.

Tmavovláska sa tiež vyjadrila, že od kliniky očakávala návrh ďalšej liečby, namiesto toho sa však dočkala len útokov. Nepríjemnú skúsenosť so skrášľovacou inštitúciou pritom nemala mať sama. Po zverejnení svojej skúsenosti sa jej malo ozvať niekoľko ďalších žien, ktoré s ich prácou neboli spokojné.

Takto vyzerala tvár Barbary Bátorovej tri mesiace po zákroku. Zdroj: Instagram B.B. ​

Priestor na vyjadrenie dostala aj samotnú klinika: „Je nám veľmi ľúto, že nemáme možnosť brániť sa voči vzniknutým obvineniam a prekrúteným faktom. Zo zákona sme viazaní dodržiavať povinnosť mlčanlivosti a ochrany osobných údajov pacientov. Aj najkvalitnejšie vykonaný zákrok dokáže pokaziť pacient, ktorý nedodržiava liečebný režim a tým riskuje svoje zdravie. Veríme, že vzniknutá situácia pomôže pochopiť ostatným pacientom, že odporúčania lekára po zákroku treba brať vážne. Zavádzanie lekára môže mať nepríjemné následky.“