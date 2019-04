Krásna misska Husárová sa nechala vylepšiť: TAKTO teraz vyzerá!

BRATISLAVA - Patrí medzi najkrajšie Slovenky, Veronika Vagner Husárová (32) zasadla na trón kráľovnej krásy ešte v roku 2007. Odvtedy stihla prejsť niekoľkými premenami, pričom v poslednom čase boli najvýraznejšie práve vlasové kreácie. Na módnej šou na nábreží Dunaja sa naposledy ukázala s ryšavými vlasmi a značne opuchnutou tvárou. To však bol len dôsledok zákroku, ktorý podstúpila.

Veronika sa zrejme ako každá žena o seba rada stará a sem tam si dopraje aj nejaký ten estetický zákrok. Rovnako ako minulý týždeň. Už nejaký ten piatok ju totiž trápi jazva. A tak sa zverila do rúk celebritnej lekárky Aleny Pallovej. „Dala som si robiť bradu, pretože tam mám jazvu a robí sa mi tam vždy taká priehlbina. Takže mi to pani doktorka vždy dopĺňa kyselinou hyalurónovou. A potom vlastne iba jemne doplniť objem v rámci celej tváre,“ prezradila nám Veronika dôvod zásahu do tváre.

Veronika Vagner Husárová sa minulý týždeň ukázala na módnej prehliadke na nábreží Dunaja takto. Zdroj: Jan Zemiar

Keďže zákrok podstúpila minulý týždeň, niet divu, že na módnej prehliadke Fashion Forward mala opuchnutú tvár. Vpichnutá látka totiž potrebuje určitý čas na vstrebanie. Napriek tomu si akciu nenechala ujsť. Dnes by už malo byť všetko v najlepšom poriadku a Veronika by mala vyzerať rovnako ako tesne po zákroku. Znovu krásna a rozžiarená žena.

Veronika Husárová sa zverila do rúk celebritnej lekárky Aleny Pallovej. Zdroj: Jan Zemiar