Exkluzívna spoveď jojkárky: Jej psychika dostala zabrať... Najprv jej na klinike znetvorili pery, teraz je z nej nový človek!

BRATISLAVA - Kto by si nepamätal Simonu Butinovú (27) z jojkárskej šou Take me out... Mužov v tom čase ohurovala svojím dekoltom a neprehliadnuteľnými perami. Tie však stáli jojkárku poriadne krušné chvíle, aby v relácii vyzerali aspoň tak, ako vyzerali. Aj tmavovláska sa dostala do rúk nie zrejme úplne odbornej kliniky rovnako ako Barbara Bátorová a namiesto krásnej ženy z nej bolo strašidlo s obrími perami a spuchnutou tvárou.

Pred šiestimi rokmi Simona Butinová absolvovala zákrok na rovnakej klinike ako exmilenka Borisa Kollára Barbara Bátorová. Kým plavovláske spálili tvár, Butinovej doslova domrvili pery. Mali jej pichnúť kyselinu hyalurónovú, no aplikovali jej evidentne nejakú lacnú napodobeninu. Namiesto plných pier, ktorými by sa mohla pýšiť, jej na tvári ostali zdeformované ústa.

Mamičke malého Maxima po spackanom zákroku museli lásku z pier odstrániť a urobili to drastickým spôsobom. Narezali jej pery a to svinstvo z nich doslova vytláčali. Ani potom sa nevedela zmieriť s tým, ako vyzerá. Jej výzor ju totiž živil. „Ocitla som sa na pokraji zúfalstva, keď som sa jedného dňa pozrela do zrkadla a v hlave mi ako prvé prebehlo, že sa moja kariéra skončila a stratila som svoju tvár,” vyjadrila sa v minulosti pre Topky.sk.

Takto vyzerala Simona Butinová pred 6 rokmi po zákroku s napodobeninou kyseliny hyalurónovej.

Dnes sú to už len zlé spomienky na psychicky ťažké obdobie. "V podstate ja som mala zlú skúsenosť, len vtedy som tú majiteľku nikde nemenovala ani nič, lebo som bola na tom psychicky aj fyzicky zle. Vtedy som sa nejaký rok liečila, som bola na antibiotikách, chodila som pol roka na ožarovania, dva týždne na infúzie," opísala pre nás priebeh svojej liečby.

S odstupom času sa snažila dať svojim perám ich plný tvar a tri roky po nevydarenom zákroku podstúpila ďalší. „Už mi pichli pravú kyselinu hyalurónovú. Snažili sa nejako zamaskovať tie hrčky, ale už to išlo do objemu," povedala nám Simona, ktorá zároveň celú situáciu viac ozrejmila: „Keď bolo toho materiálu veľa, tak sa mi to začalo celé posúvať a vyzerala som už ako taká kačica, deformovalo mi to tvár, vyzerala som staršie aj mi to kruhy pod očami vytváralo."

Toto by nechcela zažiť žiadna žena. Preto sa pred rokom rozhodla vyhľadať odborníčku, ktorá by jej pomohla. Kontaktovala mladú lekárku Meritu Mazreku, ktorá s ňou všetko odkonzultovala. Keďže v tom čase Simona otehotnela, museli zákrok odložiť až na obdobie po šestonedelí. Butinová už nechcela vyzerať tak ako predtým. Jej priority sa zmenili s príchodom tehotenstva a neskôr materstva.

Materstvo a malý Maxim zmenili Simone Butinovej priority. Zdroj: Instagram S.B.

Chcela mať opäť tie krásne a prirodzené pery, ktorými sa mohla pýšiť ešte ako tínedžerka. „Kedysi som mala pekné pery svoje, len bola som mladá, vymýšľala som a potom som tak aj dopadla. A ukázala som jej fotku, že by som chcela vyzerať znova tak, ako predtým," odhalila svoj sen Simona.

Kontaktovali sme aj pani doktorku Meritu Mazreku, ktorá nám objasnila celý proces, ako Simone pomohla. Keď k nej totiž prišla, kvôli spackanému zákroku jej pery ťahali dolu tvár a všetky tkanivá, a tak mladá mamička, ktorá ešte nemá ani 30 vyzerala minimálne o desať rokov staršie.

„Začali sme tak, že sme to samozrejme rozpustili, aplikovali sme botox tam, kde bolo treba, čiže do čela a do žuvacích svalov," objasnila Merita. Keď sa podarilo rozpustiť napáchanú škodu, hneď vyzerala Simona lepšie a mohli prejsť na samotnú aplikáciu. „Boli to asi štyri sedenia. Aplikovali sme výplňové materiály do líc, spánkov, samozrejme pier, dosť výrazne do brady a nakoniec sme dali mezoterapiu a efekt ju podľa mňa omladil o desať rokov," prezradila nám doktorka estetickej medicíny. Vďaka nej vyzerá Simona opäť krásne.

Vďaka šikovným rukám Merity Mazreku vyzerá Simona Butinová krásne. Zdroj: Archív S.B.