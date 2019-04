Víťazka Superstar má nové zamestnanie: Chce seknúť so spievaním?

BRATISLAVA - Tereza Mašková je verejnosti známa vďaka víťazstvu v poslednej sérii Superstar, kde nekompromisne prevalcovala všetku konkurenciu. Speváčka si splnila svoj sen a ako jedna z mála sa vo svete hudby naozaj uchytila. To však ani zďaleka nie je všetko, čomu sa momentálne venuje!

Tereza je na Slovensku pomaly už ako doma, a tak sa nám podarilo odchytiť ju na rozhovor pred jedným z vystúpení, ktoré mala nedávno v Bratislave. Hoci má speváčka množstvo ponúk a hudbe sa venuje najviac, ako sa dá, pokojne by mohla naštartovať aj inú kariéru. Umelkyňa sa totiž začala objavovať v divadle. I keď sa do tohto odvetvia už pustilo mnoho hudobníkov, víťazka superstar je predsa len výnimočná.

Namiesto toho, aby zabŕdla do muzikálového herectva ako jej kolegovia, ju totiž zlákala činohra. Fanúšikovia sa však určite nemusia obávať, že by kráska sekla so spevom. Tomu sa plánuje venovať aj naďalej a čo najbližšie pripravuje, v akom predstavení si ju môžete pozrieť a tiež ďalšie pikošky z jej života sa dozviete v našom videorozhovore!