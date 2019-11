Feši superstarista s tým po 14 rokoch konečne vyšiel von: Veľký životný krok a... Fúú, ten sa ale zmenil!

Prvý Matejov album dostal názov Stigmy, pripravoval ho spoločne s Henrichom Leškom a bývalým ministrom kultúry Marekom Maďaričom. „Zaslúžil by som si zápis do Guinessovej knihy rekordov. Žiaden superstarista nevydal debutový album takto neskoro po súťaži,” vyjadril sa ešte pred krstom spevák, ktorého novinku pokrstila Michaela Husárová známa zo šou The Voice Česko Slovensko.

Matej Koreň pokrstil svoj nový album Stigmy. Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Práve ona sa počas krstu postarala o vtipný moment. Zaspomínala si na to, ako sa s Matejom spoločne ocitli ešte v prvej sérii Hlasu, kde síce Matej postúpil, no ona vypadla. „Plakala som a Matej ma uspokojoval,” vyhlásila, hoci sa tým pôvodne snažila povedať to, že ju počas smutnej chvíle upokojoval.

Ako sme už spomínali, Matej bol okrem účasti v Hlase aj finalistom druhej série Superstar. Sympatický spevák sa odvtedy poriadne zmenil. Niekdajší miláčik (najmä) ženského publika je od účasti v šou o 14 rokov starší, čo sa, logicky, odrazilo aj na jeho hudobnej vyspelosti a najmä výzore.

Mateja prišla podporiť aj kamarátka Anička Táslerová. Zdroj: Jan Zemiar

Na krste albumu Stigmy nechýbal ani Peter Kočiš Zdroj: Jan Zemiar

Dlhšie vlasy sú už fuč, no zato mu pribudla brada, ktorú kedysi vôbec nenosil. Zo strapatého chalana vyrástol poriadny fešák a veru, baby spod pódia by sa za ním určite otáčali aj dnes. Partnerku síce aktuálne po svojom boku nemá, keďže sa považuje za workoholika, no prezradil nám, že sa nad touto témou už zamýšľal. Viac sa dozviete už čoskoro v našom rozhovore!