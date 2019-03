Dovolenka sa zmenila na krvavý teror: Twiinska prežila chvíle hrôzy... Streľba v klube!

BRATISLAVA - Keď Twiinska Daniela Nízlová (32) pred pár dňami odletela s kamarátkou na dovolenku do slnečného Mexika, ani v najhoršom sne by jej nenapadlo, že jeden z posledných večerov v Južnej Amerike sa zmení na hotový horor. Zábava v klube sa zo sekundy na sekundu zvrtla na drámu. V nočnom podniku sa strieľalo.

V USA sú momentálne jarné prázdniny. Aj to je dôvod, prečo sa Cancún premenil na „americkú Ibizu“ a nočné podniky doslova praskajú vo švíkoch pod náporom množstva mladých návštevníkov. Hoci to znie ako sen párty ľudí, pravdou je, že táto destinácia sa stáva čoraz nebezpečnejšou. „Treba si tu naozaj dávať pozor,“ povedala nám Daniela z dua Twiins pár dní po nočnej dráme.

„Išli sme ako partia asi 20 ľudí do klubu v meste. Atmosféra je tu úžasná, zabavili sme sa skvele, ale nakoľko došlo k streľbe, opustili sme klub a išli na hotel,“ prezradila nám šokovaná kráska s tým, že ona sama, chvalabohu, priamym svedkom streľby nebola, no jeden z jej priateľov také šťastie nemal.

Tragédia sa odohrala na pánskych toaletách. „Kamarát prišiel vyplašený, že na WC postrelili nejakého chalana. Bol tam a všetko videl,“ opísala nám Daniela. Po incidente sa aj s partiou rozhodli, že klub okamžite opustia. „Dotyčného postrelili do chrbta. Našťastie to prežil,“ dodala speváčka, ktorá sa po tomto zážitku zrejme nevedela dočkať návratu do bezpečia domova.