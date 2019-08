Muži budú slintať, ženy závidieť: TWiiNSky zverejnili video plné erotiky!

Uplynulý štvrtok vypustili sestry Veronika a Daniela Nízlové (33) do sveta skutočne odvážne video. To vzniklo k ich najnovšiemu singlu Que me gusta. Dvojičky sa už dlhší čas netaja tým, že ich očarili horúce latino rytmy, a tak sa rozhodli, že tento štýl vyskúšajú aj ony samy. Po úspešnom coveri svetového hitu Sin Pijama teraz vyrukovali s vlastným, prudko chytľavým hitom. Pre krásne Twiinsky ide o ďalšiu medzinárodnú spoluprácu. A hoci tentokrát v piesni nehosťuje žiadna svetová hviezda, ako to bolo v minulosti, rozhodne sa je na čo pozerať!

Zdroj: Lucia Žofčíková

Videoklip, ktorý dievčatá k songu natočili, je totiž plný erotiky a ženských kriviek. „Videoklip k tejto skladbe sme točili v Budapešti v Museum of Candies and Selfies, ktoré je celé farebné a veselé. Réžie sa opäť zhostil Michal Nemtuda a aj vďaka nemu bola na natáčaní skvelá atmosféra,“ prezradila Daniela. Populárne múzeum je však otvorené až do ôsmej večer a Twiinsky tak museli natáčanie zvládnuť v noci. „Točiť sme mohli až po záverečnej, ale zvládli sme to v rekordnom čase – za štyri hodiny,“ pochvaľovala si Veronika.

Zdroj: Lucia Žofčíková

Za pár hodín sa im ale podarilo natočiť zábery, z ktorých sa nejednému mužovi poriadne zatočí hlava! Ako je už u sestier zvykom, kožuchy nechali doma a dráždivé tanečné pohyby predviedli rovno v sexi farebnej bielizni či odvážnych plavkách tak, ako to k letu patrí. Keďže sú obe šťastne zadané, zaujímalo nás, či s výberom kostýmov nemali problém ani partneri. „Páčili sa im. Nič nekritizovali a nesťažovali sa," povedala pre Topky so smiechom Veronika.

Z plánovaného letného hitu sa však takmer stal až hit jesenný. Grécke vydavateľstvo, ktoré dvojičkám singel vydáva, totiž chcelo ešte čakať. Situáciu ozrejmila Daniela. „Skladba aj videoklip sú už pár týždňov hotové, ale vydavateľstvo pôvodne chcelo skladbu vydať v septembri. No vtedy už leto na Slovensku končí, tak sme sa napokon dohodli, že ju zverejníme už 1. augusta.“