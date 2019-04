Nový pár v slovenskom šoubiznise: Speváčku zbalil o osem rokov mladší zajačik!

Daniela to dala dokopy s futbalistom Stanislavom Lobotkom. Zaľúbenci to svojim fanúšikom oznámili prostredníctvom sociálnych sietí a vyzerá to tak, že to spolu myslia naozaj vážne, a preto sa rozhodli čakať doteraz, kým svoje sladké tajomstvo prezradili. „Keď sa priateľstvo obráti na lásku. Ľúbim ťa až na mesiac a späť," napísala Twiinska a jej slová plné citov jej Stanislav oplatil srdiečkom.

Daniela Nízlová sa dala dokopy s futbalistom Stanislavom Lobotkom. Zdroj: Instagram

Nedávno si boli spoločné chvíle užiť na dovolenke v Španielsku. Zdroj: Instagram

Zaujímalo nás, ako dlho sa kráska s hokejistom pozná a kedy medzi nimi preskočila iskra. „Poznáme sa už asi tri roky, stretli sme sa v Trenčíne. Začali sme byť viac v kontakte a prišlo to samé. Ešte je to čerstvé" povedala nám Daniela, ktorá aktuálne žiari šťastím a spokojnosťou ako nikdy predtým. Snáď to teda hrdličkám vyjde a bude im to takto klapať aj naďalej.