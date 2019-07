ŠOK Slovenský moderátor v centre bitky chuligánov: Vybuchol tam slzný plyn!

V stredu večer musela v centre Bratislavy na Ventúrskej ulici zasahovať polícia. Za všetkým sú pritom aktuálne predkolá Európskej ligy a Ligy majstrov, ktoré sa konajú aj na Slovensku. 10. júla sa do seba pustili fanúšikovia tímov Cracovia Krakow a Ajax Amsterdam proti Levski Sofia. V centre tak lietali stoličky jedna radosť.

​Práve v čase bitky sa v Starom meste nachádzal aj moderátor Michal Sabo známy z rádia Expres a tiež ako porotca z jojkárskej šou Nákupné maniačky. S kamarátkou Martinou Glaser, ktorá bola taktiež súčasťou tej istej relácie ako vizážistka, oslavoval jej narodeniny. Spočiatku nič nenasvedčovalo, že sa príjemný večer zvrtne.

Ani vedľa sediaci Bulhari im neprišli absolútne podozriví. Dokonca brunetke aj zaspievali a darovali jej kvety. Pôsobili celkom prívetivo. „Bulharskí fanúšikovia sedeli celý čas vedľa nás. Možno budete prekvapení, ale naozaj boli milí, neboli opití," napísal Michal k jedinej fotke z daného večera, ktorú spolu majú.

Všetko vyzeralo v poriadku až do istého momentu. „Vybuchol slzný plyn a vzduchom začali lietať stoličky. Nikto sa s nikým hromadne nebil. Chalani po sebe v podstate iba hádzali mobiliár. A my sme neveriacky sledovali, čo sa to deje. Úprimne nerozumiem tomu celému ultras šialenstvu a neviem ani hľadať pointu tam, kde nie je," tlmočil svoju skúsenosť Michal prostredníctvom príspevku na Instagrame.

Michal Sabo a Martina Glaser sa v stredu ocitli v centre bitky v Bratislave. Zdroj: Instagram M.S.

Narodeninová oslava Martiny sa tak poriadne zvrhla, no našťastie sa nikomu z partie nič nestalo. „Pamätať si ju budem navždy. Bol to taký obyčko večer. Ďakujem, priatelia moji, že ste aj napriek lietajúcim stoličkám, slznému plynu vo vzduchu a jemným výbuchom tancovali so mnou do konca," vyjadrila sa Glaser na Instagrame.

Ako sama tvrdí, telefón Martiny Glaser neprežil stredajšiu udalosti v centre mesta. Zdroj: Instagram M.G.