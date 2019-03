Zdrvujúca diagnóza mladej bojovníčky z JOJky: Dialýza 3-krát do týždňa!

Krutou skúškou si prechádza aj mladá školáčka Vanesska. Tá až do februára minulého roka žila ako každé iné zdravé dieťa. Popri klasických školských povinnostiach sa venovala hlavne gymnastike, ktorú milovala a mala veľké plány. Potom však prišiel deň, ktorý obrátil jej život naruby.

Zdroj: TV JOJ

Vanesske prišlo v škole zle a lekári začali okamžite skúmať, čo stojí za problémami mladej slečny. Po mnohých vyčerpávajúcich vyšetreniach prišiel krutý verdikt. „Urobili jej krvné testy a prišlo sa na to, že jej obličky zlyhávajú." spomína na ťažké obdobie jej mama Marta. Vanesskina choroba mala skutočne rýchly spád. „Má rýchlo gradujúcu diagnózu. Začalo sa jej to vo februári a už v júli sme chodili na dialýzu.“

Mladá gymnastka tak musela zabudnúť na svoju vášeň a namiesto toho trávi čas v nemocnici, kam trikrát do týždňa chodí na dialýzu. „Nemôžem veľmi robiť všetko to, čo som mohla predtým. Robila som gymnastiku a tú nemôžem robiť vôbec. Chýba mi to,“ priznalo dievča smutne v jojkárskom V siedmom nebi.

Jedinou nádejou na Vanesskino uzdravenie je transplantácia obličiek. Malá bojovníčka to však nevzdáva. Kvôli svojej diagnóze dokonca zmenila svoje plány do budúcnosti. „Chcela by som byť doktorka, lebo chcem pomáhať deťom,“ zdôverila sa v relácii.

Zdroj: TV JOJ

Jedna zo záľub, ktoré jej aj po diagnostikovaní ochorenia zostali, je hudba. Vanesska je veľkou fanúšičkou českej divy Lucky Bílej. A práve sympatická speváčka prišla mladú pacientku osobne podporiť. Ako ich stretnutie dopadlo, uvidíte už v nedeľu večer na obrazovkách televízie JOJ.