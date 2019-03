Veľké prekvapenie na obrazovkách Jojky: Nová šou a... Moderovať ju bude táto herečka?!

Televízia JOJ sa rozhodla priniesť svojim divákom opäť raz niečo nové. Tentoraz zvolili formát talkshow a ako moderátorku obsadili jednu z herečiek, ktorá sa pravidelne objavuje v televíznych projektoch. „Teší nás, že televízia JOJ bude natáčať talkshow s obľúbenou jojkárskou tvárou Lujzou Garajovou Schramekovou. Zábavnú reláciu sme pomenovali po samotnej moderátorke šou – Čau Lujza!“ prezradila nám PR manažérka televízie Katarína Gajdošíková.

Novinka sa síce ešte nakrúcať nezačala, no pointou novej relácie má byť to, že Lujza si bude pravidelne pozývať známe partnerské či manželské páry a diskutovať s nimi. Hoci je moderátorov na trhu dosť, televízia sa rozhodla zapojiť najpopulárnejšiu herečku za rok 2017. „Lujza Garajová Schrameková je naša jojkárska tvár, ktorá sa teší diváckej obľube. Okrem toho sa Lujza vyprofilovala nielen ako veľmi dobrá herečka, ale aj moderátorka. Sama tiež robí svoju vlastnú talkshow, takže jej to bude prirodzené,“ vysvetlila Gajdošíková rozhodnutie posadiť do moderátorského kresla seriálovú Lujzu Rodinovú.

JOJ-ka chystá novú šou Čau Lujza! s moderátorkou Garajovou Schramekovou. Zdroj: TV JOJ