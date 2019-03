Osudom skúšaný muž z JOJ-ky: Smrť dcéry, alkoholizmus, život bez prstov a... Zasiahol ho autizmus!

BRATISLAVA – Osud nám niekedy rozdá naozaj zlé karty a je len na nás, ako partiu uhráme. A to je aj prípad Dušana, ktorého životná cesta je plná tŕňov a prekážok. Pred rokmi sa mu stalo to najhoršie, čo sa môže rodičovi prihodiť. Zomrelo mu dieťa. Diagnóza – leukémia. To však nie je všetko. Nešťastný otec padol až na úplné dno.

S niektorými ľuďmi sa život nemazná a kladie im pod nohy jedno poleno za druhým. Dušan patrí k tým menej šťastným. Pred rokom pochoval svoju osemročnú dcérku, ktorá prehrala boj s leukémiou. „Keď vám povie zomierajúce dieťa na smrteľnej posteli, že: Ocinko, maminka, ja viem, že zomriem. Pozdravte doma všetkých...“ spomína so slzami v očiach.

Dušanovi život rozdal veľmi zlé karty. Zdroj: TV JOJ

Nielen Dušan prišiel o svoju dcérku, ale jeho druhé dieťa, ktoré malo vtedy len 5 rokov, o milovanú sestru. „Sestra ochorela na rakovinu. Mala osem rokov. Ja som mala päť, ale napriek tomu si to všetko pamätám, akoby to bolo včera. Sestra zomrela... Stále som sa pýtala, prečo jej nepichli injekciu? Nechápala som, že prečo. Že bola v nemocnici a nevedeli jej pomôcť,“ povedala Renáta v relácii V siedmom nebi.

Diagnóza malého dievčatka a to, že prišiel o dcéru, Dušana poznačili a útechu nachádzal v liehu. Pil veľa. Až toľko, že ho to priviedlo na ulicu. Stal sa z neho bezdomovec. V tom čase bol alkohol jeho najlepším priateľom. Kým neprišiel osudný deň. „Našli ma vonku spať mníšky. Keby ma neboli zachránili, už by som tu nebol. Mne už to bolo jedno. Ja som pil... Nadoraz,“ priznal skľúčene Dušan, ktorý vtedy prišiel o prsty na nohách a od toho okamihu je na invalidnom dôchodku.

Malý Mariánko trpí autizmom. Pomôcť by mu mohla delfinoterapia. Zdroj: TV JOJ

Teraz žije v zariadení pre seniorov, ktoré je zároveň domovom sociálnych služieb a útulkom. Momentálne je vraj čistý a chcel by si opäť nájsť cestu k svojej rodine. Zlom prišiel vtedy, keď sa dozvedel, že jeho dcéra Renáta ma synčeka autistu. „Keď som bola tehotná, neviem, či to tak môžem nazvať, ale Mariánko mi vyslal signál, že bude autista. Ja som to vedela. Sedela som na dvore, mala som už väčšie bruško a zrazu som vedela, že môj syn bude autista. Hneď som to zahnala preč a povedala som si, že to nie je možné. Že to tak nebude. Ale stalo sa to. Musela som sa s tým vyrovnať a prijať ho takého, aký je,“ spomína Renáta.

Druhú šancu dostal nielen Dušan, ale aj jeho vnúčik, ktorému by pomohla delfinoterapia a práve takto rodine podá pomocnú ruku relácia V siedmom nebi už dnes večer na JOJ-ke.