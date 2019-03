Hups! Jojkársku moderátorku poriadne vytočili zákony: Natrela to mamičkám!

BRATISLAVA - Jojkárska moderátorka a modelka Soňa Skoncová (32) je známa psičkárka. O svoju fenku Lolu sa príkladne stará a berie ju so sebou takmer kamkoľvek. Po desiatich rokoch však prišla studená sprcha. Lolku musela nechať čakať pred dverami kaviarne!

Vzniknutá situácia moderátorku zaskočila a prekvapila. Inak vždy usmiata brunetka na svoj profil zavesila video, na ktorom je opustená Lolka, ktorá musela čakať na svoju paničku pred dverami kaviarne. Môže za to najnovšia novela zákona, ktorá domácim miláčikom znemožňuje vstup do kaviarní, reštaurácií či fastfoodov a majiteľom za porušenie zákona hrozia mastné pokuty. Pre Soňu, ktorá si veľmi rada posedí práve na kávičke, to vyzerá, že svoju chlpatú spoločníčku nebude môcť po novom vziať ani len na letnú terasu.

Zdroj: Instagram S.S.

„Si neviete predstaviť, aká som rozčúlená", zverila sa moderátorka v krátkom videu, kde sa zamýšľala nad významom celého zákona. Po chvíli však ešte pritvrdila a natrela to aj mamičkám a ich ratolestiam. „Môj pes je vychovaný a to vám garantujem, že 99 percent psov, ktoré stretávam v kaviarňach, sú oveľa viac vychovanejšie ako deti. Tak ako prepáčte," neodpustila si kráska uštipačnú poznámku na adresu niektorých 'malých anjelikov'.

Moderátorkino rozhorčenie nad zákonom je celkom pochopiteľné, no svojím postrehom si pravdepodobne čochvíľa rozhnevá nejedného rodiča.