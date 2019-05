Soňa Skoncová v šoku: TOTO od partnera nečakala... Pašerák?!

Po sedemnástich rokoch pokľakol pred krásnu Soňu Skoncovú dnes už jej snúbenec. Na zásnuby si vybral romantické miesto. Požiadať svoju polovičku o ruku sa rozhodol v horúcom Los Angeles, kam si vyšli na výlet. Zasnúbenie prebehlo aj napriek tomu, že ani jeden nepovažoval svadbu za niečo, čím si musia svoju lásku dokázať.

prezradila nám Soňa v rozhovore.

Brunetka sa podľa vlastných slov vždy bila do pŕs, že nepotrebuje svadbu, no odkedy nosí prsteň na ľavom prsteníčku, už o nej uvažuje. Samotný krok Roba ju veľmi prekvapil a nemala o tom ani najmenšie tušenie. „Bolo to tajomstvo, dokázal to utajiť," spomína si Soňa, pred ktorú partner pokľakol ešte v marci.

Čo rozhodne nečakala, bolo, že sa z neho stal kvôli zásnubám doslova pašerák, aby prekvapenie náhodou nepokazil. „Pašoval to v ponožke normálne do Ameriky, aby som ja tú krabičku nenašla. Ja som bola taká dojatá," rozplýva sa moderátorka Topstaru, ktorá síce ešte s prípravami na svadbu pre pracovné povinnosti nezačala, no prezradila nám, kedy približne bude. "Bude to asi niekedy budúci rok, ale svadbu plánujeme úplne malú," hovorí s úsmevom budúca nevesta.

V marci Robo pred Soňu pokľakol a v L.A. ju požiadal o ruku. Zdroj: Instagram.com/sonaskoncova