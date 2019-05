Nádherná bosorka z krajiny Marlboro: Jojkárska sexy kosť zaľúbená po uši, pravda o svadbe!

"Nebude to žiadne 'haló', mne osobne sa ani nepáči, keď sa svadba príliš zviditeľňuje, je to predsa intímna záležitosť. Myslím, že zo svojho súkromia ukazujem už dosť, svadbu by som si teda chcela nechať len pre seba,“ vyznala sa čerstvo zasnúbená moderátorka v rozhovore.

Aj keď po svadbe nikdy výrazne neprahla, začína sa na ňu vraj už celkom tešiť. "Nikdy to nebolo také moje, nikdy som si nehovorila, že tieto šaty chcem a chcem už byť nevesta, práveže som to nejako neriešila. Ako modelka som už fotila milión svadobných šiat a nikdy mi to nič nehovorilo,“ priznala atraktívna tmavovláska.

"Teraz, keď som zasnúbená, je to už také iné, trošku sa to zmenilo a ja sa na tú svadbu naozaj teším. No bude to musieť zorganizovať niekto za nás, pretože na tie prípravy nemá ani jeden z nás čas ani nervy,“ zasmiala sa Skoncová.

Manželské spojenie s priateľom Robom Reisom, s ktorým ich spája okrem lásky aj podnikanie v oblasti kozmetiky, oslávia až budúci rok. Aktuálne však plánujú aspoň dovolenku. "Posledný rok a pol sme tvrdo pracovali na spoločnom projekte, zakladali sme v Amerike pod jednou firmou vlastný label paraben free, cruelty free a 100 percent vegan kozmetiky a stálo nás to veľa síl. Ono sa to nezdá, ale je za tým naozaj kus práce, tak sa veľmi teším, že si konečne oddýchneme. V máji mám ešte povinnosti, no v júni pôjdeme do Španielska,“ prezradila 32-ročná rodáčka z Prievidze.