Mrazivé fakty o smrti Jiřího Pomejeho (†54): Rakovina mu rozožrala celé telo, nevládal sa už sám ani najesť... Kruté slová lekárov!

Hoci si Jiří Pomeje svoj stav uvedomoval, na nič a nikomu sa nesťažoval. Stále veril, že sa v súkromnom sanatóriu dá aspoň trochu dokopy, aby ho mohol opustiť a zobrať svoju dcérku Aničku a najlepšieho kamaráta k moru. „Nechcel dcéru vystrašiť. Preto s jej návštevou v nemocnici stále váhal. Čakal, až bude trochu v lepšej kondícii,“ prezradil Pavel Pásek. No hoci bol na tom psychicky herec krátko pred smrťou výborne, fyzicky to tak už nebolo.

Rakovina sa mu opäť vrátila do krku a začala mu postupne rozožierať celé telo. Posledné týždne dokonca pridala na intenzite. Už aj tak vychudnutý a zoslabnutý Jirka stratil ďalšiu tretinu svojej váhy a nedokázal sa už ani postaviť z postele či dokonca sám najesť. Navyše sa mu začal rapídne zhoršovať zrak. Že čoskoro príde koniec, Pomejemu lekári predpovedali už pred Vianocami, keď ho prepúšťali z Ústrednej vojenskej nemocnice.

Tam mu vtedy oznámili, že operácia či ďalšie chemoterapie sú už zbytočné a Jiřího by len viac trápili. Jeho najlepšiemu kamarátovi vtedy odborníci vraj povedali: „Choroba môže postupovať veľmi rýchlo alebo je šanca na život ešte pár mesiacov. Ale len pár! Toto nikto neodhadne.” Lekári Pomejemu následne odporučili hospic pre ťažko chorých pacientov s tým, že bohužiaľ už iná možnosť neexistuje a Jirka bude potrebovať 24-hodinovú starostivosť.

Ešte cez víkend pritom jeho najlepší kamarát vyhlásil, že sa o Pomejeho v nemocnici starajú perfektne a on stále žije vidinou, že sa stretne s dcérou. Manželka Andrea, ktorá ho minulý rok kvôli problémom s alkoholom opustila, mu ponúkala, že by Aničku priviezla. On to však odmietal. Bohužiaľ sa už nikdy nevyplní ani ďalšie z jeho prianí, ktoré vyslovil v nedávnom rozhovore pre Blesk.cz.

„Ja o tom nechcem vôbec premýšľať. Nepýtam sa, nechcem nič vedieť. Chcem ešte chvíľku žiť a byť so svojou dcérou, ktorú už k maturite asi neodprevadím. A to som veľmi chcel. Ale dosť už týchto blbých kecov,“ zahlásil vtedy Pomeje, ktorý si vážnosť svojho stavu uvedomoval, napriek tomu s chorobou bojoval do posledných sekúnd svojho života.