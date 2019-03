Nehoda vdovy po Jiřím Pomejem (†54): Andrea havarovala na diaľnici!

Prešlo len niekoľko dní odvtedy, čo navždy odišiel Jiří Pomeje, ktorý prehral boj so zákernou rakovinou. Dva dni po tom, ako ho pochovali, sa so smrťou takmer stretla jeho vdova Andrea Pomeje. Tá sa v piatok vybrala hrať na koncert, no ten museli nakoniec zrušiť kvôli nehode, ktorú tmavovláska mala. O incidente hneď informovala aj svojich fanúšikov.

Vdova Andrea Pomeje mala v piatok nehodou na diaľnici.

„Ahoj všetci, zdravím všetkých do Pulp Fiction klubu, kde som mala dnes hrať. Bohužiaľ som mala autonehodu na D1 tuto s pánom,“ odkázala fanúšikom prostredníctvom videa z policajnej stanice. Našťastie sa však Andrei nič vážne nestalo a odniesli si to plechy auta.

Čo vlastne stálo za celou Andreinou nehodou? „Už od začiatku to bola hrozná cesta. K nehode došlo 17 kilometrov za Prahou. Stalo sa to tak, že pán pred nami pribrzdil a Peter (Andrein priateľ, pozn. red.), ktorý sedel za volantom, už nestihol zareagovať a napral to do toho auta pred sebou. Bola to reťazová reakcia, brzdilo množstvo áut. Peťo to aspoň zvládol strhnúť doprava, takže sme vzali len roh toho druhého auta, ale naše bolo nepojazdné,“ vysvetlila Andrea pre portál extra.cz.

Za vinníka polícia označila jej priateľa Petra. Zdroj: Facebook P.P.

Hoci sa ani jednému z dvojice nič nestalo, na polícii pobudli v piatok až do polnoci, a teda museli zrušiť Andrein koncert. „Nič ma nebolí, nič sa nikomu z nás nestalo. Iba som sa zľakla,“ priznala. Tmavovláskino auto tak ostalo na odpis a Petra polícia označila za vinníka. Podľa nich totiž neprispôsobil jazdu situácii na diaľnici.