Posledné dni Jiřího Pomejeho (†54): Ešte v nedeľu s ním bola sranda... Stretnúť s dcérou sa už nestihol!

Dva roky Jiří Pomeje zvádzal boj so zákernou rakovinou hrtana a kostí. A hoci to vyzeralo, že by sa hercovi mohlo podariť nad chorobou zvíťaziť, na jeseň pliaga udrela v plnej sile. Jeho blízki sa napriek tomu snažili vyvolať dojem, že všetko je na dobrej ceste - zainteresovaní však vedeli, že rakovinu zastaviť nejde a už je otázkou času, kedy príde producentov koniec.

„Nebolo treba, aby s ním verejnosť sledovala každý kúsok zvyšku jeho životnej púte. Nemal to vôbec jednoduché, ale bojoval do posledného dychu. A vôbec nepripúšťal možnosť, že by ten boj mohol prehrať,“ povedal webu eXtra.cz jeho najlepší kamarát Pavel Pásek. O tom, že Pomeje svoj boj chcel vyhrať, svedčí aj fakt, že mal v hlave jasný plán, ako pôjde k moru.

V závere minulého týždňa Pomeje ešte sršal dobrou náladou, o dva dni vydýchol naposledy. „V nedeľu sme sa videli, bol som za ním na návšteve. Mal lepšie aj horšie dni, ale tentokrát s ním bola obrovská prča. Vtipkovali sme väčšinou o ženách a podobne. Bol to môj veľký kamarát. Čakal som to, ale aj tak to musím rozdýchať,“ priznal Pásek.

Smutný je aj fakt, že sa Jiří pred smrťou už nestihol stretnúť so svojou malou dcérkou Aničkou. Nechcel totiž, aby ho videla v zlom stave. Plánoval sa preto dať dokopy, opustiť nemocnicu a zobrať ju aj so svojím kamarátom k moru. „Nechcel dcéru vystrašiť. preto s jej návštevou stále otáľal. Čakal, až bude trochu v kondícii,“ prezradil Pásek. Jiří vraj žil vidinou, že sa s dcérkou ešte stretne. Bohužiaľ sa mu už tento sen nesplnil.