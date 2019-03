Smrť ťažko chorého Jiřího Pomejeho (†54): Osudové CHYBY v boji o život!

Pred tromi dňami Česko a Slovensko zasiahla smutná správa - herec a producent Jiří Pomeje prehral boj so zákernou rakovinou. S tou sa pasoval celé dva roky. Počas svojej liečby však viackrát stúpil vedľa. Aj to ho zrejme v konečnom dôsledku stálo život.

1. Pil len šťavy

Pomeje sa spočiatku podvolil liečbe lekárov. Tí mu nariadili 33 ožarovaní, ktoré mu spálili hrdlo. Keď mu však oznámili, že bude musieť podstúpiť aj operáciu hrtanu, pri ktorej by prišiel o hlas, dal sa na alternatívnu liečbu. Začal hladovať - drsnú Breussovú diétu držal dlhých 42 dní, počas ktorých žil len na bylinkových čajoch a zeleninovej šťave.

Schudol 20 kíl a veľmi zoslabol. Osudovú chybu urobil, keď sa v posledný týždeň hladovky vybral na hory. Tam chytil chrípku, ktorú jeho organizmus nezvládol a prerástla do zápalu pľúc. Začiatkom minulého roka nanešťastie zistil, že zákerná rakovina nezmizla a o 5 minút 12 kývol na odstránenie hrtanu.

2. Problémy s alkoholom

Po prepustení z nemocnice Jiří čoraz častejšie siahal po fľaške s alkoholom. „Každú chvíľu som doma objavila zašitú fľašku. Okrem toho si vždy na pol hodiny niekam odbehol, vrátil sa za niekoľko hodín a bolo z neho cítiť víno. Do toho zle zvládal svoju psychiku a bral nejaké lieky, ktoré sa na ňom tiež podpisovali,“ prezradila jeho tretia manželka Andrea Pomeje. Jeho pitie sa malo stále stupňovať, preto ho jeho žena nakoniec v apríli 2018 opustila.

„Naozaj to takto ďalej nejde. On už bľaboce. Nevie, kde je, čo bolo včera. A je to deň odo dňa horšie. Nie je s ním reč. Obávam sa, že som už v stave, kedy som schopný na svojho najlepšieho kamaráta zavolať záchytku a poslať ho do Bohníc,“ prezradil v tom čase pre Aha! jeho najlepší kamarát Pavel Pásek.

3. Vyhýbal sa doktorom

Po rozpade rodiny Pomeje prepadol alkoholu ešte viac a a úplne ignoroval varovné signály svojho tela. Začal mať problémy s chôdzou. Dostal sa do stavu, že aj niekoľko schodov zdolával len veľmi ťažko pomocou paličky a dokonca aj do neďalekej večierky, ktorú mal 200 metrov od domu, si volal taxík. V tom období ignoroval aj kontroly v Ústrednej vojenskej nemocnici v pražských Střešoviciach.

V novembri sa jeho kamarátovi Páskovi podarilo Pomejeho dostať do nemocnice na vyšetrenie CT. A to ukázalo, že dôvod jeho boľavej nohy je viac než vážny - zákerná rakovina sa totiž vrátila v ešte väčšej sile a začala sa mu rozliezať po celom tele. Objavila sa mu v panve, potom znovu v krku. Pomeje bol začiatkom roka prevezený do Nemocnice na Pleši, kde svoj boj 26. 2. prehral.