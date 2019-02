Tajomná Vitteková prekvapuje: ROZCHOD s partnerom... A už má nového?!

BRATISLAVA - Patrícia Vitteková (39) od rozchodu so svojím exmanželom, futbalistom Robertom Vittekom (36), skúšala nájsť lásku v náručí už niekoľkých mužov. Zatiaľ to však vyzerá, že šťastie v láske zatiaľ nemala. Brunetka najnovšie naznačila, že ukončila aj ďalší vzťah, no napriek tomu žiari šťastím. Je v tom nový muž?

Patrícia Vitteková tvorila pár so svojím priateľom Patrikom niekoľko rokov. Ich vzťahu je však, zdá sa, koniec. Kráska už koncom januára začala na svojom profile na sociálnej sieti zverejňovať odkazy, ktoré pôsobia veľmi tajomne, no vyznievajú, akoby sa snažila vymaniť z nešťastného vzťahu. Brunetka to viac-menej potvrdila aj vo svojich videách spred pár dní. Vyzerá to teda, že medzi ňou a Patrikom je definitívny koniec.

Zdroj: Instagram P.V.

„Až keď si stanovíme hranice a prestaneme sa báť hovoriť na pekné veci a momenty okamžité 'Áno' a na nepríjemné a tie, čo nás ťahajú dole alebo bolia, okamžité 'Nie a Stačí', sme pripravení. Až vtedy nám Boh, osud, my sami, čokoľvek, čomu veríme, pošle do života to, čo sme vždy chceli," vyjadrila svoje pocity a naznačila, že v jej živote je nová láska.

Na jednej z posledných fotografií sa tiež pochválila hriešne drahou kyticou ruží. Tie dostala len deň po sviatku svätého Valentína. „Nejde o veľkosť kytice a zoskupenie balónov... ale kedy, ako to bolo doručené, čo to všetko bolo, prečo a hlavne kto to osobne priniesol až k mojim dverám. Keď vám niekto prinesie toľko šťastia a srdiečok naschvál až deň po Valentínovi, aby to nebolo prvoplánové, niečo to znamená." Za príspevok opäť pripísala tajomné iniciály r&j​. Ide o jej nový objav?

Zdroj: Instagram P.V.

S kráskou sme sa pokúsili spojiť, no do uzávierky sa nám to nepodarilo. Paťa však v poslednej dobe doslova žiari šťastím, a tak dúfajme, že sa jej konečne podarilo nájsť pána dokonalého.