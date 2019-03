Petra Polnišová prelomila mlčanie: Prvýkrát o rozchode s manželom!

BRATISLAVA - Už sú to dva roky, čo sa herečka Petra Polnišová (43) a Matthieu Darras (39) rozhodli, že pôjdu každý svojou cestou. Hoci vyzerali ako zamilovaný a idylický pár a majú spolu dvoch synov, ich láska sa akosi vytratila. Čiernovláska teraz po prvýkrát prehovorila o ťažkom období rozchodu a aj o tom, ako to vnímali chlapci Simon a Félix.

Petra patrí na Slovensku medzi obľúbené komičky. V televízii jej úsmev z tváre neschádza, no v súkromí to bolo jeden čas inak. Pred vyše dvomi rokmi prekonávala s dnes už svojím expartnerom, Francúzom Matthieuom Darrasom, krízu. Tú sa im zažehnať nepodarilo, a tak manželia išli od seba.

Hovorí sa, že ak zo vzťahu či manželstva pochádzajú deti, znášajú to najhoršie. Práve tomu sa Polnišová s Darrasom chceli vyhnúť. „Radila som sa s niekoľkými psychológmi aj s paňou, ktorá robí tzv. efektívne rodičovstvo. Všetci odborníci mi potvrdili, že k deťom treba byť úprimný, iba im všetko treba povedať v ich jazyku. Zatĺkanie cítia oveľa viac, ako si myslíme. Chlapcom sme sa preto snažili situáciu vysvetliť, chceli sme, aby vedeli, na čom sú," prezradila herečka týždenníku Šarm, ako zvládli situáciu so synmi.

Napriek tomu, že sú od seba, stále sú rodičmi a snažia sa dať chlapcom toľko lásky a pozornosti, koľko sa dá. Simon s Félixom už vraj počas krízy cítili, že sa niečo deje. Detská hlavička to však dáva za vinu sebe. „Preto sme si ich obidvaja posadili a vysvetlili im, že s otcom sme už iba kamaráti, ale zostali sme ich rodičia a milujeme ich najviac na svete,” priznala Petra.

Chlapci celú situáciu prijali a veľa sa rodičov vypytovali. Rozchod bol pre nich o to jednoduchší, že ich otec aj predtým veľa cestoval. Po tom, ako šla dvojica od seba, si Matthieu urobil stanovisko v Bratislave, aby mohol byť so synmi čo najviac. „To, čo sme ako partneri nevedeli, už vieme ako rodičia. Ja sa snažím konať úprimne, otvorene,” tvrdí Petra, ktorá má deti s exmanželom v striedavej starostlivosti.

Po svojom boku má už dlhšie aj partnera Juraja, no ich vzťah medializovať nechce. „Priznám sa, tým, že som známa osoba, jediné, čoho som sa desila, bolo, aby sme svoje problémy neprepierali na verejnosti. Ja to neuznávam a nepáči sa mi to. Pozerám sa na súkromné veci s veľkým rešpektom, človek, ktorý je v telke, nemusí vykrikovať svoje ťažkosti. Okrem toho, dospelí to nejako prežijú, ale deti trpia. Deti milujú oboch rodičov a nevedia asi, alebo ťažšie chápu, čo sa deje," vysvetlila, prečo sa nevyjadrovala ani k rozchodu, ani k novému partnerovi.