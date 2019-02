Choď do pi*e, kopnem ťa do huby: Slovenský raper bránil fanúšičku... Omylom vyplieskal nevinného!

TRENČÍN - Počas piatkového koncertu Separa bolo v Trenčíne poriadne dusno. A nemohla za to len atmosféra preplneného klubu. Počas jednej z raperových skladieb sa pod pódiom strhla mela a zasiahnuť musel samotný Separ. Hoci to najprv vyzeralo tak, že jeho výchovný preplesk bol v podstate oprávnený, napokon sa ukázalo, že facku a drsný vyhadzov si odniesol nesprávny muž.

Raper si totiž myslel, že bráni napadnuté dievča, ktoré malo problém so svojím frajerom. Raper preto prerušil šou a do nespratníka sa bez okolkov pustil. Po tom, čo mu uštedril preplesk a spustil spŕšku nadávok, mladíka vyviedli z podniku. „Čo robíš, debilko. Prišiel si sa biť na môj koncert? Čo robíš tej babe? Pusti ju. Pusti ju, tebe je*e, to je dievča! Nechoď bližšie, lebo ťa kopnem do huby,“ rozčúlil sa a jeho hnev vyvolal obrovskú podporu prítomných.

Upozorňujeme, že video obsahuje vulgarizmy!

Samozrejme, je logické, že fanúšikovia raperovo konanie pokladali za správne a boli radi, že zasiahol. Násilie na ženách je skrátka neodpustiteľné a Separ naň nielen upozornil, ale si s mladým mužom rovno vybavil účty.

Všetko by bolo absolútne v poriadku, keby sa napokon neukázalo, že konflikt zle vyhodnotil. Ušiel mu jeho začiatok, a tak nemal šancu vedieť, že chlap, ktorému sa ušla „jedna výchovná”, sa len pokúšal upokojiť svoju priateľku, ktorá sa zamotala do iného konfliktu.

Separa vyčíňanie na jeho koncerte poriadne rozčúlilo. Zdroj: YouTube ​

Dievča totiž nahralo svoje vyjadrenie na Youtube. Podľa svojich slov chcela pôvodne brániť ďalšiu ženu, ktorá mala problém so svojím partnerom. Udrela ho teda do ruky, aby ju pustil. Neznámy sa nato po dievčine zahnal, a preto zasiahol jej priateľ, ktorý sa ju následne snažil udržať a odviesť.

Separov zámer bol teda síce dobrý, no minul sa správnemu účinku. Prvotný agresor sa totiž v klube potom zabával aj naďalej. Na druhej strane treba uznať, že Separ sa zachoval ako pravý chlap a jasne svojim fanúšikom ukázal, že žiadne násilie tolerovať nebude.