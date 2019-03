Americký raper lieta v problémoch: Útek pred políciou... posedí si v chládku!

Tridsaťsedemročný rodák z New Yorku skončil v rukách polície v marci 2018 na Newark Liberty International Airport v New Jersey, kde mu strážnici našli nabitú zbraň a tiež opiáty. Interpret z letiska ušiel, no o tri dni sa prihlásil na polícii a neskôr sa k obvineniam priznal.

Juelz Santana, vlastným menom LaRon Louis James, má na konte dva sólové albumy From Me to U (2003) a What the Game's Been Missing! (2005). Jeho najúspešnejším singlom je There It Go (The Whistle Song). Spolupracoval tiež na skladbách Oh Boy a Hey Ma s rapperom Cam'ronom, s Chrisom Brownom nahral hit Run It!. Je tiež členom skupiny The Diplomats.