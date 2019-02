Nový jojkársky moderátor ulovil mladú žabku: Randí s o 15 rokov mladšou!

Nový jojkársky moderátor ulovil mladú žabku

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA - V šoubiznise nie sú výnimkou ani vzťahy, v ktorých sú spolu partneri so značným vekovým rozdielom. To je aj prípad novej jojkárskej hviezdy, moderátora Martina Chynoranského (39). Ten sa už nejaký ten čas pýši sympatickou partnerkou, ktorá je od neho o 15 rokov mladšia. Aha, ako im to spolu pristane!