Nový vzťah v slovenskom šoubiznise: Známeho hokejistu dostala táto kráska... Áno, sme spolu!

Na Dušanovom Instagrame sa objavila fotografia, kde ho na líce bozkáva neznáma blondínka. Jej tvár prekryl smajlíkom. Nebolo však nutné dlho pátrať, o koho ide, keďže krásku identifikovali jej prstene. Bolo teda zrejmé, že ide o Dominiku. Po tom, čo sa táto informácia rozšírila, hokejista fotku stiahol.

Oslovili sme ho teda s otázkou, či s úradujúcou kráľovnou krásy tvorí pár. „Nebudem zavádzať, klamať. Sme spolu s Dominikou. Tvoríme pár, ale ďalej by som sa k tomu nechcel vyjadrovať. Ja by som to chcel nechať v súkromí, aby sme to veľmi nerozmazávali,“ povedal nám otvorene.

Vzťah hokejistu a kráľovnej krásy usvedčila táto fotografia. Zdroj: Instagram D.P.

Treba uznať, že Dušan má na ženy vynikajúci vkus. Pár tvorí s krásnou Dominikou Grecovou, víťazkou Miss Slovensko 2018. Zdroj: Ján Zemiar,

„Situácia je taká, že sme spolu, ale viac by som k tomu už nechcel povedať,“ priznal sa Dušan k svojej krásnej polovičke. Tá je známa tým, že sa zďaleka vyhýba akýmkoľvek škandálom a okrem stáleho bývalého priateľa, na rozdiel od niekoľkých kolegýň z modelingu, nebola spájaná so žiadnym iným mužom. Snáď to teda tejto sympatickej dvojici klapne a v spoločnom vzťahu nájdu šťastie.