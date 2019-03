Známy hokejista a slovenská kráska sa viac neskrývajú: Pochválili sa spoločnou fotkou!

SKALICA - V septembri minulého roka sme vás ako prví informovali, že Dušan Pašek (34) a Dominika Grecová (20) by mali tvoriť pár. Hoci spočiatku svoju lásku tajili a hrali to na priateľské stretnutia, vo februári zamilovanosť a vzťah potvrdil hokejista. I keď sú spolu už nejaký ten piatok, spoločnými fotkami sociálne siete nezaplavujú. Košický útočník však urobil tentokrát výnimku...

Už v septembri sa šepkalo, že krásna Miss Slovensko 2018, ktorej kraľovanie sa pomaly, ale isto blíži ku koncu, a hokejista Dušan Pašek tvoria pár. Obaja však tieto tvrdenia popierali a vraveli, že ide o čisto priateľské stretnutia. Keby aj, priateľstvo napokon prerástlo do lásky, čo pre topky.sk potvrdil sám Pašek.

Touto fotkou sa Dušan Pašek pochválil na sociálnej sieti skôr, no tvár krásnej Dominiky prekryl smajlíkom. Nakoniec však záber stiahol. Zdroj: Instagram D.P.

„Nebudem zavádzať, klamať. Sme spolu s Dominikou. Tvoríme pár, ale ďalej by som sa k tomu nechcel vyjadrovať. Ja by som to chcel nechať v súkromí, aby sme to veľmi nerozmazávali,“ vyjadril sa k otázke, či tvoria pár, začiatkom februára. Keďže vtedy v podstate zoficiálnili svoju lásku, nemá zrejme význam nepochváliť sa aj spoločnou fotografiou.

To urobil Pašek ml., ktorý pridal na svoj instagramový profil záber s Dominikou na ľade, pričom sa vedľa záberu vynímal popis „... moja ❤️ Dominika..." Tá ho prišla podporiť do Skalice na zápas legiend, kde sa na klzisku proti sebe postavili Slovenské hokejové legendy a Izrael Old Timer. Grecová zrejme fandila poriadne silno, keďže Slovensko v exhibičnom zápase hostí nakoniec porazilo.

Podporu svojej láske vyjadrila Dominika Grecová na exhibičnom zápase v Skalici. Zdroj: Instagram D.P.