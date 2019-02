Svadba nebude: Slovenský spevák na Valentína pokľakol... Povedala NIE!

BRATISLAVA - Tak ten sa k oltáru tak skoro nedostane! Počas Valentína sa to na sociálnych sieťach len tak hemžilo zamilovanými fotografiami, luxusnými darčekmi a romantickými vyznaniami. Spevák Miro Šmajda (30) to však vzal z opačného konca. Pokľakol pred svoju frajerku Katku a tá mu povedala jasné nie.

Miro a jeho partnerka Katka tvoria pár približne rok. Vzájomnou náklonnosťou to medzi dvojicou len tak srší. Zaľúbenci si dokonca založili spoločný profil na Instagrame, kde zverejňujú zábery a skúsenosti zo svojich dovoleniek a veru, na cestách sú pomerne často. Hoci by si nejeden človek pomyslel, že žiadosť o ruku bude ďalším logickým krokom, je to úplne naopak.

Miro Šmajda sa zrejme zatiaľ ženiť neplánuje. Zdroj: Instagram M.S.

Dvojica sa zjavne svadbe bráni zubami-nechtami. Teda aspoň zatiaľ. Na Valentína totiž Šmajda na sociálnej sieti zverejnil fotografiu, kde pred Katkou kľačí, v ruke má škatuľku s neidentifikovateľným čudesným predmetom a drží nápis „Prosím, nevezmi si ma.“ No a frajerka jeho žiadosti, samozrejme, vyhovela. „A povedala NIE,“ napísal spokojný spevák, ktorý si zjavne svoju lásku nateraz užíva aj bez záväzkov do budúcnosti. Nuž, každému vyhovuje niečo iné a hlavné je, že sú obaja šťastní.