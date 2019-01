Slovenská speváčka prestrelila: Neukázala sa na pódiu a... PREBOHA, to čo má oblečené?

Posledná januárová streda v tomto mesiaci opäť patrila hudobnému rebríčku tých najlepších skladieb a relácii Chartshow pod vedením Adely Vinczeovej. Tentoraz sa večer niesol v duchu najlepších slovenských speváčok. Na siedmej priečke sa umiestnila Kristína Peláková, ktorá prišla aj zaspievať.

Alebo aj nie. Po tom, ako ju moderátorka ohlásila, muzika začala hrať, no speváčka sa neobjavila. Hoci hostia jej hlas počuli. Šokovane sa obzerali aj hostia Lukáš Latinák a Emma Drobná, kde sa Kristína stratila. Tá totiž s vystúpením začala ešte v maskérni a časť svojho čísla odspievala po ceste na pódium v sprievode tanečnej skupiny Old School Brothers.

Lukáš Latinák a Emma Drobná sa čudovali, kde Kristína je. Zdroj: TV MARKÍZA

Keď však vyšla na pódium, nejednému divákovi v hľadisku zrejme padla sánka pri pohľade na to, čo mala Kristína oblečené. Brunetka sa síce môže pochváliť peknou postavou, no to, čo na seba natiahla, jej ani trochu nelichotilo a do relácie Chartshow a k piesni, ktorú spievala, sa to vôbec nehodilo.

Práve naopak. Ultra mikro sukienka, pod ktorou sa ukrývali mini kraťasky a čipkovaný priesvitný top, ktorý odhaľoval podprsenku, jej dodávali skôr vzhľad spoločníčky z pánskeho klubu či pipenky z D1. V porovnaní s Adelou či Emmou pôsobila "lacnejšie", čo je veľká škoda. Niekedy zámer vyzerať sexi nevyjde úplne podľa predstáv.

Kristína týmto outfitom do čierneho netrafila. Zdroj: TV MARKÍZA