Hviezda v markizáckej Chartshow všetkých šokovala: Stiahol si gate a všetkým ukázal holý zadok!

Chartshow už niekoľko sezón patrí medzi markizácku zábavnú klasiku. Aj dnes sa mohli diváci tešiť na premiérovú časť, kde ako hostí privítala Adela Vinczeová herecké kombo v zložení Zdena Studenková, Juraj Kemka a Braňo Deák. Spoločne s moderátorkou a Jurajom Čurným napokon spoznali dvanásť najchytľavejších hitov a nechýbal medzi nimi ani Cotton Eye Joe od švédskeho Rednexu.

V markizáckej Chartshow vystúpili nezabudnuteľní Rednex. Zdroj: TV MARKÍZA

Mnohí sa iste potešili, že legendárna kapela, ktorá naspievala kovbojskú pesničku, prišla aj priamo do štúdia. Chlapskú časť dokonca aktuálne dopĺňa slovenská speváčka Nika Karch. Ich vystúpenie bolo poriadne bláznivé. Skákali a pobehovali z miesta na miesto. A potom to prišlo. Pervis the Palergator, vlastným menom Christian Sterba, sa postavil chrbtom k publiku, stiahol si gate a otrčil im zadok!

Aj samotná Adela ostala v šoku a len málokto pri pohľade na ňu tušil, čo sa jej preháňa v hlave. Ako býva dobrým zvykom, po skončení nechýbal ani rozhovor. Keď sa Pervis predstavil, nezabudol podotknúť, že je nahý. Ostrieľanú moderátorku, a zrejme všetkých divákov, zaujímalo, prečo vlastne všetkým ukázal svoje pozadie. „Je v tom nejaká hlbšia myšlienka?“ pýtala sa Adela.

„Nie. Ja to jednoducho rád robím. Keď som bol dieťa, rád som ukazoval svoj zadok každému,“ prekvapil svojou odpoveďou Pervis. Na to blondínka podotkla, že mu zrejme táto záľuba ostala a on sa toho samozrejme hneď chytil: „Áno, mám to rád,“ povedal s úsmevom. Od Niky, ktorá si vzala mikrofón, sa však diváci dozvedeli aj ďalšiu pikošku. „Niekedy počas našich vystúpení má v rozkroku len ponožku,“ bonzla kolegu. Nuž, toto vystúpenie bolo v Chartshow rozhodne najbláznivejšie a určite nezabudnuteľné.

Pervis the Palergator ukázal všetkým divákom holý zadok! Zdroj: TV MARKÍZA