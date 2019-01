Výrazná zmena slovenského herca: Preboha, to čo má na tvári?

BRATISLAVA - Na slovenskej hereckej scéne nie je žiadnou neznámou. Sympatický Juraj Hrčka (38) je členom divadla Andreja Bagara v Nitre, no diváci ho môžu vídať aj v rozličných seriáloch, a to najmä z produkcie televízie JOJ. Ľuďom sa do pamäti zapísal aj ako prezidentov syn vo filme Únos, ktorý bol nakrútený podľa skutočnej udalosti. Herec, ku ktorému patrí zarastená brada, však tentoraz šokoval zmenou!

Juraj Hrčka patrí medzi hercov, ktorí sú svojím výzorom zapamätateľní. Či už ide o oči, črty tváre alebo typicky zarastenú bradu. Práve tá bola pre modrookého muža akýmsi poznávacím znamením, a je jedno, či bol práve v úlohe klauna pre deti v nemocnici, alebo hral inšpektora v utajení.

Jeho príznačný imidž je však minulosťou. Na premiéru dlhoočakávaného trileru Trhlina prišiel zmenený. Na mieste upraveného strniska s fúzmi ostali už len tie fúzy. Nápadné, neprehliadnuteľné a úprimne povedané, nie práve najšťastnejšie zvolené. Hoci je Juraj fešný herec, týmto vzhľadom to trošku prepískol a do čierneho netrafil. No ktovie, možno je to len príprava na nejakú ďalšiu úlohu.

Bradu skrátil natoľko, že vynikol dlhočizný strih fúzov. Zdroj: Jan Zemiar