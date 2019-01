Vondráčkovej sokyňa prehovorila o vzťahu s Plekym: Nie sme žiadne beštie!

Verejnosť považuje práve Luciu Šafářovú za dôvod, prečo sa Plekymu rozpadlo manželstvo. Vondráčková aj hokejista mali svoje verzie, ako to s koncom ich vzťahu bolo a len ťažko povedať, kto ťahá v tejto rozvodovej vojne za kratší koniec. Tentoraz prehovorila nová partnerka rodáka z Kladna.

Rozvod Vondráčkovej a Plekanca je ako jazda na kolotoči. Zdroj: Profimedia/Facebook T.P.

„Nie sme žiadne beštie. Stretla som človeka, ktorý má svoj vzťah vyriešený, ukončený, len nie je rozvedený. Samozrejme ma neteší, že ma niekto vníma ako osobu, ktorá rozvádza manželstvo s deťmi, ale čo s tým môžem robiť?“ povedala Šafářová pre český časopis Reportér. Tenistka sa necíti byť nijako vinná za rozpad vzťahu Vondráčkovej a Plekanca a tvrdí, že svedomie má čisté.

Keď sa však rozhodla ísť do vzťahu s Plekancom, musela rátať s tým, že nebude mať pokoj. To jej predostrel aj sám hokejista. „Boli chvíle, keď sa ma Tomáš pýtal: Chceš toto podstupovať? Máš to za potreby? A ja na to: Pozri, už v tom som, máme sa radi a navyše si stále myslím, že pravda vyjde najavo a my dvaja nebudeme vnímaní ako nejaké beštie. Tie komplikácie časom utíchnu,“ vyjadrila sa tenistka, ktorá tvrdí aj to, že mediálna vlna sa vraj spustila už pri ich druhom rande.

Lucie Šarářová tvrdí, že jej svedomie je čisté. Zdroj: Instagram L.S.