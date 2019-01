Vdovec po Ivete Bartošovej pred súdom: 600-tisíc za sex s bezdomovcami!

Informáciu priniesol český portál ahaonline.cz. Rychtář pred časom verejne prehlasoval, že si jeho exmanželka do svojej vily vodí bezdomovcov a oddáva sa s nimi hlasným sexuálnym orgiám. "Syn Honza mi občas hovorí, že pri tom reve ako šialená. Tomu sa teda čudujem, pretože to nikdy nerobila," povedal Rychtář ešte v júni 2017, čím sa exmanželke postaral o poriadnu hanbu. Tá sa však postavila na odpor a vo veľkom sa pustila do boja. Obrátila sa na súd, podnikateľa obvinila a žiada náhradu škody vo výške 600-tisíc.

Matka Rychtářových dvoch synov Josefa (33) a Jana (30) sa po nechutnom ohováraní údajne zrútila. Okrem verejnej potupy musela totiž čeliť aj útokom verejnosti. "Chcel mi ublížiť tým najhorším spôsobom. Úplne som sa zrútila. Po jeho verejnej potupe som mala naplnenú schránku kosoštvorcam, chodili mi správy, že som prostitútka, za koľko dávam. Ľudia sa na mňa uškŕňali," porozprávala Darina pred pražským okresným súdom, čomu musela po údajných výmysloch čeliť.

Vyjadrila sa aj k nemalej čiastke, ktorú od exmanžela žiada ako odškodné. "Chcela som mu tým dať najavo, že sú určité hranice, ktoré sa neprekračujú. Pri stanovení čiastky sme sa riadili metodikou najvyššieho súdu. Iba keď si idem po lieky, ktoré potrebujem, tak sa nedostanem pod tisíc korún. Ďalšie peniaze ma stoja masáže a psychoterapia. To je jedna položka, druhá položka..." obhajovala výšku navrhovaného odškodného. Samotný Rychtář sa však pojednávania osobne nezúčastnil. Súd bude pokračovať už štrnásteho februára. Či podnikateľ na toto pojednávanie dorazí, a či sa mu podarí obhájiť sa, je otázne.