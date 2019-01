Šialená šou televízie Markíza: Rozvodovosť na Slovensku sa rapídne zvýši... Vážne sa na TOTO niekto dá?!

BRATISLAVA - Pamätáte sa na americkú komédiu Svadobná noc v Las Vegas? Hlavní aktéri sa v nej náhodne stretnú vo Vegas a v ošiali sa zosobášia. Keď však zistia, že sú v reálnom živote úplne odlišní a chcú sa rozviesť, súd im nakáže spolu najskôr žiť ako manželia v spoločnej domácnosti. A podobne to čoskoro bude vyzerať aj u nás. Mieri k nám totiž šialená reality šou...

Zdá sa, že televízia Markíza chrli jednu chuťovku za druhou. Po škandalóznej Hypnoshow prichádzajú s ďalšou neprehliadnuteľnou novinkou. Reality šou Svadba na prvý pohľad bude presne o tom, čo sľubuje jej názov. Hlavnými aktérmi budú zväzkuchtiví ľudia vo veku 25 - 40 rokov, ktorých si preklepne tím expertov a následne vytvorí páry, ktoré podľa výsledkov majú najväčšiu šancu spolu uspieť.

Zdroj: imdb.com

Háčik je v tom, že vybraný pár sa navzájom poznať vôbec nebude a prvýkrát sa dvojica stretne až na svadbe. Ich svadbe. Tá, samozrejme, prebehne pod dohľadom televíznych kamier. Televízia zabezpečí svadbu dvojice, nevynímajúc svadobnú noc mladomanželov či medové týždne. Následne budú novomanželia spolu žiť niekoľko týždňov, počas ktorých budú spoznávať jeden druhého a zisťovať, či sa k sebe skutočne hodia a chcú zostať spolu. Na druhej strane, rozísť sa môžu kedykoľvek počas trvania šou a nemusia čakať až do jej záveru.

Vynárajú sa však otázniky, či budú dvojice zosobášené skutočne, alebo bude veselica nafingovaná len pre oko diváka, a takisto, u koho bude dvojica reálne bývať. Ak by totiž boli svadby právoplatné, v prípade rozvodu by aktéri museli čeliť spoločenským či dokonca finančným následkom. S otázkami sme sa obrátili na televíziu Markíza, tam však zatiaľ odmietli reagovať a informácie by mali byť dostupné až koncom týždňa.

Zdroj: imdb.com

Šou pôvodne vznikla v Dánsku v roku 2014 a rozšírila sa do rôznych kútov sveta, kde sa teší veľkej popularite. V USA pripravujú už deviatu sériu tejto šou. Okrem kontroverzných Američanov si šou obľúbili aj v Austrálii, Brazílii, ale svojich fanúšikov si našla aj vo Francúzsku, Taliansku či v Izraeli. Dokonca aj v konzervatívnom Poľsku táto šou prerazila a diváci videli už tretiu sériu. Štatistiky tejto netradičnej 'zoznamky' však už nie sú také presvedčivé a podľa nich väčšina svadieb nakoniec skončí rozchodom. Sú však aj takí, ktorí sa našli práve vďaka tomuto programu a dodnes žijú spolu v manželskom zväzku.

Či sa bude podobnému úspechu tešiť aj u nás, alebo sa stretne s vlnou odporu a morálnymi zásadami Slovákov, zistíme čoskoro. Zvedaví diváci by sa mali premiéry dočkať už v polovici februára.