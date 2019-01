Dobročinný Ples v opere prepojí ochotu pomáhať s oslavou šťastia už o dva dni

Dobročinný Ples v opere už o pár dní po devätnásty raz otvorí plesovú sezónu na Slovensku. Svojou účasťou podujatie vysokej spoločenskej úrovne poctí tristo párov spomedzi významných osobností kultúrneho, spoločenského či hospodárskeho života. Poslaním jednej z najväčších dobročinných udalostí je prostredníctvom finančného výťažku opätovne podporiť program inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a prispieť tak k ich rovnocennému prístupu k vzdelaniu. Svoj dobročinný zámer naplní v spolupráci s hostiteľom Plesu v opere, spoločnosťou Orange Slovensko a s mimovládnymi neziskovými organizáciami Koalíciou pre deti Slovensko a Nadáciou pre deti Slovenka práve vďaka štedrosti hostí.

„Podpora našich vzácnych hostí nás každý rok utvrdzuje v tom, aký hlboký zmysel má toto dobročinné podujatie. Dlhodobo sa v tejto téme angažujeme aj prostredníctvom iných projektov Nadácie Orange. Ples v opere vnímam ako dôležitý prostriedok pre získanie pozornosti verejnosti i financií na realizáciu funkčných zmien v tejto problematike,“ vysvetlil zástupca hostiteľa Plesu v opere Pavol Lančarič, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Orange Slovensko.

Zdroj: Ples v opere

Nad aktuálnym ročníkom jedného z najvýznamnejších dobročinných spoločenských podujatí na Slovensku prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. Prezident svoju podporu vyjadril taktiež dobročinnému zámeru Plesu v opere. „Väčšina ľudí si spája šťastie s udalosťami ako sú svadba, narodenie potomka či oslava úspechu. Mňa hreje pocit, že aj tento rok sa šťastní hostia dobročinného Plesu v opere opäť podelia o svoje šťastie s tými, ktorí ho v živote až toľko nemajú a podporia to, čo pokladám v živote za najdôležitejšie, a tým sú deti a vzdelanie,“ vyjadril sa Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky.

Uplynulé roky venoval Ples v opere celý výťažok najmä na podporu detí so zdravotnými problémami a znevýhodneniami. Doposiaľ dobročinný Ples v opere prispel na technické zariadenie Detského kardiocentra, podporil šesť perinatologických centier na Slovensku, zlepšil prístrojové vybavenia detských kliník anestéziológie a intenzívnej medicíny a otvoril tri Centrá včasnej intervencie - v Banskej Bystrici, Košiciach a pri Trenčíne. Na minulom 18. ročníku hostia venovali historicky najvyššiu sumu - celkovo 254 620 eur. Od roku 2010 tak dobročinný Ples v opere rozdelil úctyhodných 1,8 milióna eur tam, kde sú skutočne potrebné.

Zdroj: Ples v opere

Ples otvorí Rapsódia šťastia

Zaujímavým prepojením dobročinného zámeru a programu je samotná téma 19. ročníka Plesu v opere – rapsódia šťastia. Jedným z cieľov inkluzívneho vzdelávania je vytváranie dobrej atmosféry v bežných triedach, kde by sa deti cítili šťastné a akceptované. Dôležitosť radosti pripomenie hosťom v priestoroch historickej budovy Slovenského národného divadla úvodný ceremoniál postavený na zvukoch tela, vokáloch a rytmike v podaní piatich sólistov. Doplnený bude o prvky ako step či body drumming v podaní zoskupenia Project Wings pod vedením talentovanej Britky Carli Jefferson. „Rada by som do divadla vniesla kúsok obyčajného šťastia, ktoré nám často prinášajú tie najobyčajnejšie momenty,“ vyjadrila svoje pocity režisérka Jana Burkiewicz. O hudobnú dramaturgiu sa opätovne postará Oskar Rózsa. Zaujímavosťou je, že úvod Plesu v opere bude netradične patriť len vokálom a zvukom vytvoreným netradičnou formou. Nezaznie jediný tón z nástrojov a pritom to bude ozajstná oslava hudby v podaní výborného beatboxera, skladateľa a speváka En.Dru, Svetlany Rymarenko, Ondrěja Rumla, Jaroslava Dolníka a Davida Uličníka.

Otvárací valčík dobročinného Plesu v opere, ale aj celej plesovej sezóny na Slovensku, prebehne tradične v podaní tanečníkov Interklubu Madit.

Hostí Plesu v opere večerom prevedie Lucia Hurajová

Devätnásty ročník dobročinného Plesu v opere bude moderovať známa herečka Lucia Hurajová, ktorá ma za sebou desiatky seriálových, filmových ale aj divadelných postáv. Na tohtoročnom dobročinnom Ples v opere oceňuje najmä podporu inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.