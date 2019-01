Ples v opere pokračuje v ambícii pomáhať: Výťažok z 19. ročníka poputuje sem!

Dobročinný Ples v opere už 10 rokov pomáha riešiť zásadné celospoločenské problémy. Vďaka štedrosti hostí sa za toto obdobie podarilo vyzbierať takmer 2 milióny eur, ktoré v plnej výške putovali na podporu projektov, ktoré sa významne podieľajú na riešení zásadných nedostatkov. „Každoročne privítame na Plese v opere 300 párov významných hostí z oblasti vedy, spoločenského aj hospodárskeho života, medicíny, vzdelávania aj športu. Práve vďaka nim sa nám podarilo v minulom roku podporiť inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením rekordnou sumou vyše štvrť milióna eur. Mnohí hostia totiž prispievajú niekoľkonásobne vyššou sumou, ako je stanovený základnýpríspevok na dobročinný zámer Plesu v opere a umožňujú nám tak realizovať zmysluplné projekty, ktoré majú reálne výsledky,“ upresňuje Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.

Vďaka štedrej pomoci hostí sa tak za uplynulých 10 rokov podarilo umožniť vznik a prevádzku troch centier včasnej intervencie, zakúpiť prístroje a vybavenie pre Detské kardiocentrum, pomôcť šiestim perinatologickým centrám, štyrom detským klinikám anestéziológie a intenzívnej medicíny či prispieť na kultúrne podujatia pre zdravotne hendikepovaných spoluobčanov a ľudí zo sociálne slabších pomerov. „V Orange Slovensko sa prostredníctvom našej nadácie dlhodobo angažujeme v riešení celospoločenských problémov. Ples v opere je jedným z najvýznamnejších dobročinných podujatí na Slovensku a som rád, že aj takýmto spôsobom môžeme ako hostiteľ prispieť k pomoci tým, ktorí to skutočne potrebujú,“ hovorí Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko a zástupca hostiteľa Plesu v opere.

V tomto roku mohol vďaka výťažku z 18. ročníka dobročinného Plesu v opere vzniknúť program Škola inkluzionistov, ktorý významne prispieva k lepším a širším možnostiam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. „Som veľmi vďačná organizátorom, že podporia inkluzívne vzdelávanie. Sama to vnímam na sebe, ale aj na školských besedách, že ľudia so zdravotným hendikepom majú naozaj problémy na školách, alebo sa do nich často ani nedostanú,“ vyjadrila potešenie nad dobročinným zámerom úspešná slovenská paralympionička Veronika Vadovičová.

Oblasti, kde toto podujatie prinieslo reálnu zmenu k lepšiemu, boli často pre verejnosť takmer neznáme, hoci potrebovali akútne pomoc. Dobročinný Ples v opere sa snaží nielen jednorazovo pomôcť, ale otvára verejnú diskusiu o závažných témach s celospoločenským dosahom. Chce motivovať k pozitívnym zmenám v oblasti pomoci deťom a ich rodinám. „Práve podujatie, akým je Ples v opere, a medializácia s ním spojená má veľký celospoločenský význam. A som rád, že médiá sa nevenujú len téme plesu, ale aj inkluzívnemu vzdelávaniu, čo môže veľmi pomôcť tomu, aby verejnosť túto tému vnímala inak, začala si uvedomovať jej dôležitosť a predovšetkým fakt, že jepotrebné inklúziu na školách podporovať,“ hovorí Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenka.

19. ročník dobročinného Plesu v opere sa koná už 12. januára v historickej budove Slovenského národného divadla a privíta opäť významných hostí nielen z oblasti kultúry a spoločenského života, ale aj športu, vedy, medicíny, či hospodárstva. Tí tak svojou účasťou opäť podporia dobročinný zámer tohto významného charitatívneho podujatia, ktorým je aj v tomto roku inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a pomôžu tak rozšíriť program Škola inkluzionistov na ďalšie školy v rámci Slovenska.