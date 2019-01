Rozborilova manželka pózovala pre charitatívny kalendár a potom... Ich rodina sa rozrástla o ďalšieho člena!

Sandra Rozborilová a Vilo Rozboril majú nového člena rodiny.

Zdroj: Profimedia

BRATISLAVA - Koncom roka sa krstil nový charitatívny kalendár pre Slobodu zvierat a ak by ste čakali nablýskaný večierok plný celebrít, boli by ste na nesprávnom mieste. Krst charitatívneho kalendára pre Slobodu zvierat sa konal v útulnej reštaurácii v Starom meste. Namiesto kožuchov a značkových doplnkom boli zúčastnení oblečení v elegantnom, no jednoduchom oblečení. Motívom podujatia bola totiž pomoc opusteným zvieratkám. Sandra Rozborilová a Erika Judínyová už po desiaty rok darovali kalendár Slobode zvierat.