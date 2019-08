Judínyová v náručí cudzieho chlapa: Zákulisné VIDEO z nakrúcania!

Relácia Smotánka má na obrazovkách Markízy zastúpenie už niekoľko rokov. Patrí doslova k neoddeliteľným programom televízie rovnako, ako Erika Judínyová na post moderátorky a sprievodkyne slovenským šoubiznisom. Hoci mala relácia počas prázdnin pauzu, opäť sa vracia do vysielania.

Erika Judínyová odmoderovala prvú časť Smotánky po letnej pauze zo strechy budovy. Zdroj: TV MARKÍZA

Prvú časť po prestávke nakrúcala plavovláska práve počas Dňa otvorených dverí v Markíze. Divákom sa však neprihovárala zo štúdia, ale zo strechy jednej z budov. A počas nakrúcania sa ocitla v náručí muža, pričom však nešlo o jej manžela Štefana Skrúcaného.

Do náručia si ju vzal jej kamarát a stylista Andrej Kusalík. Čo sa za jeho počinom skrývalo? „Ak si všimnete, tak tam boli také kamene na streche. A to bolo kvôli podpätkom, aby som ich tam nezničila. On ma preniesol na takú dlaždicu, na ktorej sa mi už v pohode stálo,” prezradila nám Erika. Andrej takto moderátorke spontánne zachránil topánky. Nuž musíme uznať, že Kusalík je muž činu!