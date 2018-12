Slovenský herec otvorene o boji s ťažkým ochorením: Ledva udržal slzy!

Najprv sa ukázal v seriáli Panelák, potom ho obsadili do hlavnej úlohy slovenského Rexa. Medzi ženami je obľúbený, a to nielen pre svoj sympatický vzhľad, ale aj pre svoju angažovanosť v charite.

Práve jeden charitatívny galavečer nedávno moderoval. K tomu sa dostal náhodou, keď pred rokom vypadol jeho herecký kolega a on za neho zaskakoval. Druhý rok po sebe sa postavil na pódium počas Noci nádejí pod záštitou organizácie Kvapka nádeje a počas večera prežíval vnútorný boj.

A to najmä pre osudy ľudí, ktorým sa pomáhalo. Noc nádejí prináša pomoc rodinám s detičkami trpiacimi leukémiou. Práve tieto príbehy zasiahli emočne aj herca a zároveň moderátora večera. Keď stretol rodiny s ťažkým osudom, len ťažko zadržiaval slzy.

„Ja som mal tiež v určitých momentoch problém udržať tie emócie na uzde, hlavne pri tom poslednom rozhovore. Tým, že máme v rodine dve deťúrence, ktoré sú približne v tom veku. Tie deti, ktoré museli prekonať to, čo museli prekonať, tak to bol pre mňa obrovský vnútorný zápas. Ale stále som si hovoril, nech plačú ostatní, že nemám plakať ja," povedal nám Juraj.

Juraj Bača je okrem herca aj moderátor. Zdroj: Foto: Ján Zemiar

Počas večera musel vážiť slová a vhodne ich voliť, keď sa rozprával s rodinami. Ako sám tvrdí, je to tenká hranica. Najmä preto, že ľuďom, ktorí niečo také prežili, sa o týchto situáciách ťažko hovorí. No koniec koncov, práve Noc nádejí dáva nádej tým, ktorí s leukémiou stále bojujú. Ukazuje im, že je šanca na uzdravenie sa. A dôležité je aj pozitívne myslenie. „Ja som stále toho názoru, že keď to človek v hlave vyhrá, tak vyhrá naozaj," dodáva Bača.

S Jurajom sme sa stretli nielen na Noci nádejí, ale aj na benefičnom koncerte Úsmev ako dar, kde sme ho vyspovedali. Prezradil nám, čo ešte chystá aj to, ako vyzerajú Vianoce u Bačovcov. Viac dozviete v našich videorozhovoroch.

Venuje sa charite a podporuje charitatívne projekty. Zdroj: Twitter.com/NOVÝ ČAS PRE ŽENY