Slovenská herečka ukázala Čechom úplne všetko: HORE aj DOLE BEZ!

PRAHA - Pred pol rokom českí filmári predstavili novinku s názvom Miss Hanoi. Vo filme si jednu z malých úloh zahrala aj slovenská herečka Diana Minarovičová. No hoci mala len niekoľkoslovný text, pred kamerami toho ukázala naozaj dosť. Stvárnila totiž modelku aktov a na filmovom plátne sa predviedla hore, ale aj dole bez!

V auguste sa do českých kín dostal nový česko-slovenský film s názvom Miss Hanoi. Hoci v ňom hrá viacero Slovákov a ide o česko-slovenskú koprodukciu, slovenskí diváci nedostali možnosť si novinku pozrieť v kinách. No mnohí páni by sa niektorým scénam určite potešili.

Jednu z malých úloh si totiž v dráme zahrala mladá slovenská herečka z trenčianskeho divadla Diana Minarovičová. A umelkyňa, ktorá hrá napríklad v inscenácii Ženský zákon, toho ukázala naozaj viac než dosť. Na plátne sa objavila v úlohe fotomodelky erotických záberov. A výsledok?

Tmavovlasá Slovenka ukázala celému Česku nielen nahé prsia, ale aj tie najintímnejšie partie. Na stránke, ktorá na podobné nahotinky v česko-slovenských filmoch upozorňuje, začali polemizovať o tom, že sa naša kráska vyzliekla preto, aby si ju všimli ďalší českí režiséri. Nechajme sa teda prekvapiť, či sa tak aj stane.

